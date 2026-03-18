Zendaya hielt auf der Highschool ein Referat über ihren Lieblingsfilm – jetzt drehte sie mit dem Regisseur

Stell dir vor, du hältst ein Schulreferat über deinen Lieblingsfilm und Jahre später arbeitest du mit dessen Regisseur zusammen. Hollywood-Star Zendaya weiß jetzt genau, wie sich das anfühlt.

Im Kinojahr 2026 um Zendaya (Euphoria) herumzukommen, erscheint fast unmöglich: Mit Das Drama - Noch mal auf Anfang, Die Odyssee und Dune: Part Three werden gleich drei Filme mit der zweifachen Emmy-Gewinnerin noch dieses Jahr auf der großen Leinwand zu sehen sein. Vor allem die Adaption des griechischen Epos von Homer dürfte für Zendaya etwas ganz Besonderes sein, stammt diese doch vom Regisseur ihres Lieblingsfilms: Christopher Nolan.

Wie die Schauspielerin jetzt in der Late Night Show Jimmy Kimmel Live verriet, verehrt sie nämlich dessen Sci-Fi-Meisterwerk Interstellar aus dem Jahr 2014 so sehr, dass sie als Schülerin sogar ein Referat über den Film hielt.

Zendaya liebt Christopher Nolans Interstellar und hielt in der Highschool einen Vortrag darüber

Ihre Liebe zu Interstellar sei so groß, dass sie allen Leuten, die bei ihr zu Gast sind, den Film vorführe – egal, ob sie ihn schon kennen oder nicht. Zudem behauptet sie in dem Interview, dass sie zu den wenigen Menschen gehöre, die das komplexe Sci-Fi-Epos vollständig verstehen würden.

Die Tatsache, dass sie nun Jahre nach ihrem Schulreferat höchstpersönlich mit Nolan drehen durfte, sei für sie "immer noch überwältigend". Und Zendayas Begeisterung ist natürlich nachvollziehbar, denn so eine "Entwicklung" vom Fan zur Kollegin ist, selbst von außen betrachtet, ziemlich bewundernswert.

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Dass Zendaya Interstellar als Lieblingsfilm bezeichnet, ist ebenfalls keine allzu große Überraschung. Schließlich steht sie damit gewiss nicht allein da, denn auch für die Moviepilot-Community ist das Werk der beste Sci-Fi-Film aller Zeiten.

Wann startet Christopher Nolans Die Odyssee mit Zendaya im Kino?

Gut möglich, dass uns mit Die Odyssee ein weiteres bahnbrechendes Epos von Nolan auf der Kinoleinwand erwartet. Ob das Action-Abenteuer mit der Qualität von Interstellar mithalten kann, erfahren wir ab dem 16. Juli 2026. Dann startet der Film, in dem Zendaya als Athena, die Göttin der Weisheit, zu sehen sein wird.