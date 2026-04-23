Zu hart für Bryan Cranston? Breaking Bad-Star lehnt Rolle in gefeierter Amazon Prime-Serie seit Jahren ab

Durch Malcolm mittendrin und Breaking Bad ist Bryan Cranston noch immer ein gefragter Serien-Star. Eine Rolle in einem aktuellen Amazon Prime-Hit, die ihm seit Jahren angeboten wird, lehnt er aber immer ab.

Neben dem Superhelden-Überhit The Boys hat Amazon Prime in den letzten Jahren mit einer weiteren Serie aus dem Genre aufgetrumpft, die Homelander & Co. in Sachen Härte sogar noch toppt. Gemeint ist die animierte Produktion Invincible, die kürzlich mit der neuen 4. Staffel bei dem Streaming-Dienst an den Start gegangen ist.

Während im Original mit Steven Yeun als Sprecher der Hauptfigur ein großer The Walking Dead-Star beteiligt ist, jagt Showrunner Robert Kirkman seit Jahren dem Breaking Bad-Star schlechthin wegen einer Invincible-Rolle hinterher – bislang ohne Erfolg.

Invincible-Showrunner bietet Bryan Cranston seit Jahren eine Rolle an und bleibt dran

Bereits im Februar 2025 enthüllte Kirkman im Interview mit DiscussingFilm , dass er und sein Team Bryan Cranston seit Jahren für einen Part in der Amazon Prime-Serie gewinnen wollen:

Ich glaube, wir bieten Bryan Cranston jede Staffel eine Rolle an. Das ist schon Tradition bei uns, und seine Tradition ist, dass er ablehnt (lacht). Aber wir versuchen es nochmal, Bryan, und mal sehen, was beim nächsten Mal passiert. Daumen drücken! Bryan Cranston ist tatsächlich der einzige Schauspieler, der uns jemals abgesagt hat.

Zum aktuellen Start der neuen Invincible-Season wurde Kirkman jetzt wieder von DiscussingFilm gefragt, wie es um Cranstons Interesse an der Serie steht. Der Showrunner wird von dem Breaking Bad-Star allerdings weiter abserviert und bleibt trotzdem hartnäckig.

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In dem Clip sagt Kirkman am Ende, dass er nicht aufgeben wird und Cranston so lange weiter mit Angeboten belagert, bis dieser nachgibt. Ob daraus wirklich noch etwas wird, bleibt abzuwarten.

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Heftiger Superhelden-Hit streamt bei Amazon Prime

In der Comicverfilmung muss die Hauptfigur Mark Grayson als Superheld Invincible in die großen Fußstapfen seines legendären Vaters treten. Das führt neben blutigen Kämpfen auch zu einigen Familienstreitereien.

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr die bisherigen 4 Staffeln Invincible mit je acht Folgen komplett streamen. Die aktuelle Season hat zuletzt bei Rotten Tomatoes wieder den perfekten Score von 100 Prozent abgestaubt.

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.