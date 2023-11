Zu Unrecht gefloppter Sci-Fi-Kracher feiert Netflix-Erfolg: Mischung aus Blade Runner und Chinatown ist auf Platz 2 der Film-Charts

Bei Netflix gelangt ein Sci-Fi-Flop zu spätem Glück. Den Mix aus Blade Runner und Chinatown sollten viel mehr Menschen kennen. Warum, das erfahrt ihr hier.

Auch tolle Ideen gehen im Kino unter, insbesondere zur Corona-Zeit. So erging es Reminiscence. Der Sci-Fi-Film mit Hugh Jackman (X-Men) vermischt Blade Runner-Bilder und Chinatown-Stimmungen zu einem einzigartigen Ganzen. In den Netflix-Charts erlebt er gerade eine Renaissance.

Bei Netflix auf Platz 2: Sci-Fi-Mix aus Blade Runner und Chinatown, der im Kino floppte

Reminiscence spielt in der US-Metropole Miami, die in naher Zukunft vom steigenden Meeresspiegel überschwemmt wurde. Die Bewohner der Stadt schwelgen in künstlich reproduzierten Erinnerungen, um der bitteren Gegenwart nicht ins Auge sehen zu müssen. Der Veteran Nick Bannister (Jackman) profitiert von dem Geschäft. Aber schon bald muss er seine Haltung überdenken.

Schaut euch hier den Trailer zu Reminiscence an:

Reminiscence - Trailer (Deutsch) HD

Reminiscence kombiniert den Sci-Fi-Look von Blade Runner mit der Film Noir-Finsternis von Chinatown, was viele Netflix-Fans ganz offensichtlich begeistert. Bei Kinostart sah die Reaktion leider anders aus.

Der Film entwickelte sich zu einem gewaltigen Flop an den Kassen (via The Numbers ), den auch die gleichzeitige Veröffentlichung über HBO Max nicht rechtfertigen konnte. Umso schöner, dass er auf Netflix ein neues Publikum gefunden hat.

