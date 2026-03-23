Zu Unrecht untergegangen: Bei Netflix gibt es einen epischen Abenteuerfilm mit heftiger Wikinger-Action, dem ihr eine Chance geben solltet

Vikings-Fans wird jetzt gratis erstklassiger Ersatz geliefert, der bei Netflix streamt. Freut euch auf blutige Action, atmosphärisches Historienkino und einen erstklassigen Hollywood-Cast.

Ganze 100 Millionen US-Dollar kostete der imposante Wikinger-Film The Northman. Regisseur Robert Eggers hat schon mit seinen vorherigen Werken The Witch und Der Leuchtturm gezeigt, dass er ein Gespür für dichte Atmosphäre hat. Im bildgewaltigen Rache-Trip kommt noch eine gehörige Portion Action dazu. Trotz guter Kritiken floppte der Film an den Kinokassen, aber es lohnt sich, ihn nachzuholen.

The Nortman könnt ihr bei Netflix und diesen Streaming-Anbietern sehen.

The Northman bietet ein Wikinger-Abenteuer mit hochkarätigem Cast

Ganz im Sinne der nordischen Sage, die Shakespeares Hamlet inspirierte, geht es in The Northman um Liebe, Rache und Magie. Wikinger-König Aurvandil (Ethan Hawke) sitzt in Island auf dem Thron und will diesen Platz an seinen Sohn Amleth vererben, doch sein Bruder (Claes Bang) hat andere Pläne. Er ermordet den König und nimmt sich dessen Frau Gudrún (Nicole Kidman) zur Frau.

Als Erwachsener kehrt Amleth (Alexander Skarsgård) zurück, um seinen Vater zu rächen und seine Mutter zu befreien. Um seine Chancen zu verbessern, lässt er sich auf die Magierin Olga (Anya Taylor-Joy) ein.

Action meets Arthouse: The Northman überzeugte Kritiker:innen

Trotz der blutigen Action bleibt Eggers seinen Arthouse-Wurzeln treu und nutzt surreale Sequenzen sowie bizarre Einlagen, die das Massenpublikum wohl nicht erreichten. Mit Einnahmen von knapp 70 Millionen Dollar konnte das üppige Budget bei weitem nicht eingespielt werden.

Das Einspielergebnis sagt jedoch nichts über die Qualität des Films aus, immerhin schafft es The Northman bei Moviepilot in die Top 25 der besten Filme 2022. Auch bei Rotten Tomatoes kommt der Kritiker:innen-Schnitt auf hervorragende 90 Prozent. Viele lobten die visuellen Effekte und Eggers' deutlich erkennbare Handschrift, auch wenn er sein Spektrum mit The Northman erweitert.

Sein Blick für Bilder und Atmosphäre kam auch im Horror-Remake Nosferatu - Der Untote zur Geltung. Dort besetzte er Alexander Skarsgårds jüngeren Bruder Bill. Mit seinem nächsten Film widmet er sich ebenfalls einem richtigen Horror-Klassiker, dessen Dreharbeiten im Januar abgeschlossen wurden.

Gut möglich, dass wie in The Northman auch im nächsten Film Eggers' bekannter Perfektionismus zum Tragen kommen wird. In der nordischen Mythologie liefert er großes Kino, das ihr nicht verpassen solltet und jetzt bei Netflix nachholen könnt.

