Zukunft gesichert: Was Riverdale jeder Netflix-Serie voraus hat

3 Staffeln sollen noch kommen, verrät Archie-Darsteller K.J. Apa. Damit verfügt Riverdale über eine Sicherheit, von der andere Serien dieser Art nur träumen können.

Die wichtigsten Riverdale-Figuren bewegen sich auf eine Weggabelung zu. Archie, Veronica, Jughead und Betty werden in den verbleibenden 6 Episoden der 4. Staffel ihren Abschluss an der Highschool absolvieren. Und dann? Das wissen sie selber auch noch nicht so genau, ganz wie viele ihrer gleichaltrigen Zuschauer.

Was K.J. Apa über die Riverdale-Zukunft verrät

Wir werden sie jedoch auf ihrem Weg begleiten und beobachten, wie sich ihr Leben und ihre Persönlichkeiten entwickeln. Denn mit ziemlich großer Sicherheit läuft Riverdale noch mindestens 3 Jahre.

Die LA Times führte ein Interview mit Archie-Darsteller K.J. Apa, der in den USA derzeit in dem Musikfilm I Still Believe zu sehen ist. In dem Gespräch verriet Apa, dass er noch 3 weitere Jahre seine Rolle spielen werde - und dass das im gleichen Maße auf die drei anderen Hauptdarsteller Camila Mendes, Lili Reinhart und Cole Sprouse zutreffe.

Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht. Apa bekräftigt aber die Annahme, dass der Kern der Serie bis zum Ende zusammenbleibt - und damit das Überleben sichert. Denn meistens scheitern Serien am Wegbrechen wichtiger Darsteller oder Figuren.

Beste Voraussetzungen: Planungssicherheit für Riverdale

Mit ihren Fans weltweit haben auch Warner Bros. und der ausstrahlende US-Sender The CW großes Interesse daran, die Soap weiterzuführen (Riverdale ist kein Netflix-Original). The CW ist bekannt dafür, Serien, die sich ein Publikum erarbeitet haben, viele Jahre laufen zu lassen. Supernatural, The Flash und Supergirl werden verlässlich verlängert. Der Sender pflegt ein feines, übersichtliches Portfolio, in dem sich jede Serie in Ruhe entwickeln kann.

Dieses Klima ermöglicht Riverdale den optimalen Lebenszyklus für eine Teenager-Serie: 6 bis 7 Jahre, von den Wirrungen der Pubertät bis zum jungen Erwachsenleben. Die Autoren können sich nun in Ruhe Gedanken darüber machen, wie es mit Archie und Co. weitergehen soll, welche Herausforderungen sie der Gruppe in den Weg stellen und wie das in die Charaktere einwirken soll. Ein großes Privileg in dieser schnelllebigen Serienwelt.

Von dieser Planungssicherheit können Showrunner bei Netflix nur träumen

Ja, die Soap hat damit den meisten anderen Teenagerserien ihrer Generation etwas voraus, die entstehen nämlich zum Großteil bei Netflix: Tote Mädchen lügen nicht, Stranger Things, Sex Education, Elite, Chilling Adventures of Sabrina.

Aber wie lange diese Serien laufen, wissen die Autoren und Showrunner häufig nicht. Eine Netflix-Serie mit 4 Staffeln gilt schon als lang, 2 bis 3 Staffeln sind normal und überhaupt muss jede Serie, der kein durchschlagender Erfolg gelang, schon nach einer Staffel um ihre Existenz bangen. Selbst Erfolge wie Stranger Things erscheinen unregelmäßig - anders als Riverdale, das Jahr für Jahr ab Oktober 22 Folgen sendet. Eine automatisierte Routine, wie sie nur das klassische Fernsehen bietet.

Die langfristigen und starren Verträge sind aber auch Schuld daran, dass manche Serien länger laufen, als ihnen gut tut. Das betrifft gerade Sitcoms wie How i met your mother oder The Big Bang Theory. Eine lange Laufzeit kann Serien aber auch reif und weise werden lassen wie Supernatural.



Was hat Riverdale noch zu erzählen?

Das Gesicht der Serie verändert sich nach der 4. Staffel. Das zeigte vor wenigen Wochen schon die Nachricht, derzufolge die Darsteller von FP Jones und Hermione Lodge die Serie verlassen werden. Zwei Elternteile fallen weg. Wenn die Kinder erwachsen werden, verlieren ihre erwachsenen Erziehungsberechtigten an Relevanz.

Neue Probleme warten auf Archie und Co. Wenn die Autoren es richtig anstellen und die kommenden 3 Jahre zu nutzen wissen, geht es jetzt erst so richtig los mit Riverdale.

Freut ihr euch auf 3 weitere Jahre Riverdale?