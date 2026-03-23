Zum ersten Mal in der Yellowstone-Geschichte: Neue Serie ändert Folgenanzahl und könnte viel früher weitergehen, als gedacht

Nach der ersten Staffel der neuen Yellowstone-Fortsetzung Marshals ist die Zukunft der Serie schon gesichert. Jetzt teaste Hauptdarsteller Luke Grimes mehr Folgen für Season 2 und den Start des Drehs.

Auch nach dem Ende der Hauptserie lebt das Yellowstone-Universum weiter. Die Neo-Western-Welt von Schöpfer Taylor Sheridan wird regelmäßig um Spin-offs oder Sequels ergänzt, zu denen jüngst die Fortsetzung Marshals: A Yellowstone Story zählt. Darin tritt der aus dem Original bekannte Kayce Dutton (Luke Grimes) seinen neuen Job als Gesetzeshüter der U.S. Marshals an.

Seit letzter Woche steht bereits fest, dass Marshals um eine 2. Staffel verlängert wurde, obwohl Season 1 gerade noch ausgestrahlt wird. Jetzt hat der Hauptdarsteller frische Infos zu den neuen Folgen geteast, die wohl ordentlich aufgestockt werden.

Marshals Staffel 2 soll mehr Folgen bekommen und bald gedreht werden

Im aktuellen Interview mit Collider wurde Grimes gefragt, ob die kommende Marshals-Staffel wieder 13 Folgen umfassen würde. Dazu verriet der Yellowstone-Star:

Oh, es werden mehr sein. Das ist noch völlig offen. Entweder 18 oder 20.

Der Sender CBS scheint also großes Vertrauen in die neue Yellowstone-Fortsetzung zu setzen. Grimes sprach zusätzlich darüber, dass Staffel 2 von Marshals ab Mai gedreht werden soll.

Yellowstone-Fans dürfen sich also wahrscheinlich früher über neue Marshals-Folgen freuen, als bisher anzunehmen war. Auch wenn es nicht sicher ist, könnte Staffel 2 der Sequel-Serie nach den Dreharbeiten ab Mai noch 2026 starten. Collider vermutet einen Start im Herbst dieses Jahr.

In Deutschland streamt Marshals: A Yellowstone Story bei Paramount+. Bislang sind hier 4 der insgesamt 13 Episoden von Staffel 1 verfügbar. Neue Folgen erscheinen im Wochentakt.

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.