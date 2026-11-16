Wieso dieser Kultfilm als absolut legendär und einer der besten Sci-Fi-Actionstreifen überhaupt gilt, erklärt euch Fan und Moviepilot-Autor David in diesem Tipp.

Wer auch nur einen Funken Interesse oder gar Liebe für Action-, Sci-Fi- oder Horrorfilme hat und Predator mit Arnold Schwarzenegger noch nicht kennt, kann das heute Abend ändern. Dann werdet ihr ziemlich sicher eine ganz großartige Zeit haben, weil dieser Streifen einfach dermaßen aus allen Rohren feuert, dass es eine wahre Freude ist. Das sage nicht nur ich, das sagen auch diverse Stimmen aus der Community.

Los geht es ab 22:20 Uhr bei Kabel Eins, und zwar am heutigen Dienstag, den 17. November. Eine Wiederholung von Predator könnt ihr euch ab 2:25 Uhr zu Gemüte führen und ansonsten steht der Kultfilm natürlich auch bei diesen Anbietern hier zum Streamen bereit.

Heute im TV: Darum geht's im Sci-Fi-Horrorkult Predator mit Arnold Schwarzenegger

Eine Truppe US-Soldaten verschlägt es in den tiefsten Dschungel. Dort sollen sie eigentlich einen ganz bestimmten Auftrag erfüllen, kommen aber nicht so recht dazu. Denn in diesem Urwald treibt sich noch etwas herum, dass ihn noch gefährlicher und unerbittlicher wirken lässt, als er sowieso schon ist.

Je länger die Soldaten rätseln, womit sie es da eigentlich zu tun haben, desto mehr von ihnen verschwinden urplötzlich von der Bildfläche – nur um wenig später grausam ermordet von irgendwelchen Bäumen zu hängen. Mit der Zeit kristallisiert sich heraus: Die Elite-Einheit ist schon längst von Jägern zu Gejagten geworden.

Predator wird von der Community völlig zu Recht als zeitlos guter Sci-Fi-Actioner gefeiert

Predator hat den Grundstein für einige der coolsten Sci-Fi-Streifen (wie zum Beispiel Predator: Badlands) und irrwitzigsten Crossover-Filme gelegt. Was aber wirklich zählt, ist die schiere Freude an der Unterhaltung und die verdichtete Art, wie der Film von 1987 gedreht worden ist. Man merkt dem Streifen von Regisseur John McTiernan heute zwar ein bisschen sein Alter an, aber das macht nichts, weil er immer noch so hervorragend funktioniert.

Moviepilot-User andre.gerstenberger-1 kann sich in seinem Kommentar zu Predator nicht nur für die legendären Sprüche des Kultfilms, sondern eben vor allem für die atemlose Action und das straffe Pacing begeistern:

Der Film zündet ein Feuerwerk ab, in alle Richtungen, ohne dass man die Zeit bekommt, darüber nachzudenken, was da eigentlich vor sich geht. Die Action gepaart mit der Spannung ist ein Musterbeispiel dafür, dass damalige Filme perfekt durchgeplant wurden, für ein großes Ziel. Fazit: Ein Meilenstein im Actiongenre. Action, Abenteuer, Thriller und Horrorelemente wurden gekonnt in Szene gesetzt. Ein absolutes Muss.

Unter Arnold Schwarzenegger-Filmen nimmt Predator dann auch eine absolute Ausnahmestellung ein. Er dürfte zusammen mit Terminator zweifellos einer seiner besten sein, wie auch in der Antwort auf diesen Kommentar geschrieben wird. Im Sci-Fi-Horrorgenre kommt ansonsten wohl höchstens noch die Alien-Reihe an ihn ran.