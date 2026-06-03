Netflix dreht einfach sein eigenes The White Lotus: Erster Trailer teast Mörderjagd im Urlaubsparadies

The White Lotus gilt als perfekte Gesellschaftssatire. Netflix hat jetzt eine Krimi-Thriller-Version davon gedreht: Zu Oasis gibt es nun den ersten Trailer.

Urlaub ist Mord. Das gilt jedenfalls vielen Figuren aus der Hitserie The White Lotus, die im Verlauf ihres Aufenthalts in einem Luxusresort ihr Leben lassen mussten. Wer Nachschub möchte, muss entweder auf Staffel 4 warten oder von WOW zu Netflix wechseln: Dort gibt es nämlich bald Oasis zu sehen, wo ganz ähnliche Zustände herrschen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu Oasis:

Oasis - Trailer (English Subs) HD

Auf Netflix wird ein Luxus-Hotel zum Thriller-Alptraum

Oasis dreht sich um eine Gruppe ultrareicher Urlauber, die allesamt in einem Luxus-Resort auf Teneriffa entspannen wollen. Doch dann verschwindet eine Frau auf mysteriöse Weise – und die folgenden Ermittlungen nehmen jeden der Gäste genauestens unter die Lupe.

Dabei kommen nicht nur über die Gäste einige Geheimisse ans Tageslicht, auch das Resort birgt finstere Mysterien.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Als Schauspieler:innen sind in der Serie unter anderem Tomás Aguilera (Willkommen auf Eden), Berta Castañé (Mallorca) oder Paco Tous (Haus des Geldes) zu sehen. Showrunner ist Ramón Campos (Die Telefonistinnen).

Wann kommt Oasis zu Netflix?

Oasis erscheint mit allen acht Folgen am 19. Juni 2026 bei Netflix.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.