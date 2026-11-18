Diesen beiden Hollywood-Stars gelang es mühelos, einen ohnehin schon spektakulären Abend noch ein wenig magischer zu gestalten.

Anlässlich ihrer Oscar-Nominierung im Jahr 2000 verbrachten die South Park-Erfinder Trey Parker und Matt Stone einen außergewöhnlichen Abend auf dem roten Teppich und bei der anschließenden Verleihung. Berauscht waren sie nicht nur wegen der Aufmerksamkeit.

So legten die South Park-Schöpfer einen denkwürdigen Aufritt bei den Oscars hin

Die jährliche Oscar-Verleihung der Academy ist eine wichtige Veranstaltung für Hollywood. Und wie Far Out Magazine bereits 2023 darlegte, eine sehr exzentrische. Ein gutes Beispiel: Der Auftritt der South Park-Serienschöpfer Trey Parker und Matt Stone im Jahr 2000.

Das Lied Blame Canada aus der animierten Musical-Komödie South Park - Der Film (im Original: South Park: Bigger, Longer, Uncut) von 1999 war als Bester Song nominiert. Mit unvorhersehbaren Folgen, denn das Duo fügte der Veranstaltung eine ganz eigene Note hinzu, indem sie vorher Acid einwarfen.



Parker erklärte dem Sender Comedy Central später:

Stell dir vor, du müsstest dann tatsächlich bei den echten Oscars dasitzen, während der LSD-Rausch nachlässt – du kommst also gerade runter und musst dir gleichzeitig die Oscars antun, die verdammt noch mal scheiße sind.

Ein eindeutiges Statement von Parker. Der Film gilt übrigens als einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten und spielte bei Produktionskosten von 21 Millionen US-Dollar weltweit 83 Millionen Dollar ein.



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Das steckte hinter der "magischen Nacht"

Konkret hatten laut eigener Aussage weder Trey Parker noch Matt Stone zu dem Zeitpunkt ihrer Oscar-Nominierungen eine Partner. Gleichzeitig bietet die Einladung ausdrücklich die Möglichkeit, ein "plus eins" mitzunehmen.

Parker und Stone kamen auf die Idee, sich in Abendkleider zu werfen und einander als plus eins mit zu den Oscars zu begleiten. Zwar gab es bei den Serienschöpfern durchaus Bedenken, während einer so großen Veranstaltung psychedelische Drogen zu konsumieren

konsumieren, doch schließlich gewann wohl die Neugier. Und hier ist der Videobeweis:

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Als die beiden Comedians dann in voller Abendrobe auf dem roten Teppich standen, wurden sie prompt darauf angesprochen. Trey Parker erklärte unumwunden, dass es sich schlichtweg um "eine magische Nacht" und alle spektakulär aussähen. Ohne Frage. Das Duo gab ein spektakuläres Bild ab.