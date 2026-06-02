Zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres und ein Kult-Remake: Das sind die 10 besten Serien im Juni

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Juni 2026 und stellen euch die 10 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Nachdem der Monat Mai viele spannende neue Serienstarts im Gepäck hatte, haben wir auch im Juni die Programme sämtlicher Streaming-Dienste studiert, um euch die spannendsten Neustarts für Serienfans herauszufiltern. Insbesondere Fantasy-Fans kommen diesmal auf ihre Kosten. Zugleich müssen wir aber auch von einer der besten Serien der Gegenwart Abschied nehmen.

Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

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Für Game of Thrones-Fans erheben sich im Juni die Drachen für das Fantasy-Spektakel der 3. Staffel House of the Dragon erneut in die Lüfte, um den Targaryen-Krieg in Westeros eskalieren zu lassen. Bei Netflix meldet sich unterdessen das Live-Action-Remake Avatar: Der Herr der Elemente mit Staffel 2 zurück, um wieder Feuer, Wasser, Erde und Luft auf magische Weise zu entfesseln.

Außerdem erweitert Netflix sein größtes Thriller-Universum um eine 13. Serie. Ein etwas anderes Thriller-Highlight verspricht unterdessen die stargespickte Serienversion eines Martin Scorsese Kultfilms zu werden. Im Finale von The Bear dem geliebten Küchenchaos eines der überraschendsten Serienhits der letzten Jahre Ade zu sagen, wird vielen Serienfans sicher nicht leichtfallen. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

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Serien-Highlight bei MagentaTV im Juni: The Terror - Devil in Silver

The Terror - S03 Trailer (Deutsch) HD

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