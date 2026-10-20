Zwei grandiose Netflix-Thriller stammen von ihm: Hier ist der neue Trailer zu Jeremy Saulniers Slayground

Der erste längere Trailer zum Horror-Thriller Slayground ist da und hat es wirklich in sich. Jeremy Saulnier-Fan David verrät, was da auf euch zukommt.

Der Schocktober geht nicht mehr lange und ursprünglich sollte Slayground diesen Gruselmonat bereits erscheinen. Jetzt kommt er zwar erst nächstes Jahr, aber dafür lehrt euch der neue Trailer jetzt schon ordentlich das Fürchten. Besonders spannend: Der Film stammt von Jeremy Saulnier, der für besonders beklemmende, harte Action-Thriller bekannt ist, die oft mit verstörenden Schocker-Elementen daherkommen.

Seht euch den Trailer zu Jeremy Saulniers Thriller-Hoffnung Slayground an

Die Polizei ist in Aufruhr, weil es nicht nur einen, sondern gleich eine ganze Reihe an brutalen Morden gegeben hat – und zwar im örtlichen Gruselkabinett namens Slayground. Der Schauplatz eignet sich natürlich ganz hervorragend für besonders schaurige Gräueltaten, hier verschwimmt sowieso schon die Grenze zwischen Realität und Show.

Mittendrin in dem ganzen Schlamassel befindet sich "Metal Mike" Graves (Cory Michael Smith), dem die ganze Sache zur Last gelegt wird, der sich aber nicht erinnern kann, was überhaupt passiert ist. Während die ganze Welt auf der Jagd nach ihm zu sein scheint, versucht er die Wahrheit herauszufinden. Und wir die Wahrheit über Slayground: Wird der Film eine brutaler Horror-Slasher – oder ein finsterer Thriller, in dem ein blutiges Massaker aufgeklärt wird?

Schaut hier den neuen Teaser zu Slayground:

Slayground - Teaser 2 (English) HD

Das hier Gezeigte ist in jedem Fall nichts für schwache Gemüter. Gleichzeitig ergänzt es die brutalen Bilder aus dem ersten Teaser-Trailer aber um eine ganz neue Dimension des Grauens: Hier scheinen sich Schocker- und Krimi-Elemente zu verbinden.

Slayground wirkt nicht nur durch den Trailer, sondern auch durch seinen Regisseur extrem vielversprechend

Jeremy Saulnier hat zuletzt bei Netflix sehr erfolgreich mit der Rambo-Hommage Rebel Ridge auf sich aufmerksam gemacht, die sogar einen Emmy abstauben konnte. Aber schon davor zeichnete der Regisseur für kompromisslos harte Streifen wie dem Netflix-Thriller Wolfsnächte, Blue Ruin und vor allem Green Room verantwortlich.

In all diesen Filmen macht sich jedenfalls sehr schnell eine massive Ungemütlichkeit breit, die mit zunehmender Laufzeit extrem eskaliert. Das scheint in noch viel größerem Maße auch bei Slayground der Fall zu sein.

Wann kommt Slayground ins Kino?

Slayground hat in Deutschland noch keinen Kinostart. Ursprünglich sollte der Film schon diesen Monat in den USA erscheinen, hat jetzt aber einen Veröffentlichungstermin am 29. Januar 2027.