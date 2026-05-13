"Ich zweifle schon sehr": Deshalb bereut Rosenheim-Cops-Star seine TV-Karriere heute

Er ist das Gesicht der Rosenheim-Cops, doch privat plagen ihn existenzielle Gedanken: Igor Jeftić blickt kritisch auf seine Karriere zurück und gesteht, dass er heute wohl nicht mehr vor die Kamera gehen würde.

Bereits seit Mitte der 90er-Jahre ist Igor Jeftić aus der deutschen TV-Landschaft kaum wegzudenken. Von frühen Auftritten in Balko oder Verliebt in Berlin bis hin zu seinem großen Coup im Jahr 2009: Als Hauptkommissar Sven Hansen in der ZDF-Kultserie Die Rosenheim-Cops sicherte er sich einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer. Doch während die Fans dem Start der 26. Staffel im Herbst entgegenfiebern, schlägt der Hauptdarsteller überraschend nachdenkliche Töne an.

"Nur zur Unterhaltung?": Die ehrliche Beichte des ZDF-Stars

In einem Interview mit der Abendzeitung (AZ) ließ Jeftić nun tief blicken. Trotz des anhaltenden Erfolgs und der Sicherheit einer langjährigen Serienrolle bereut er seine Berufswahl heute. Der Grund ist jedoch kein Burnout oder Frust am Set, sondern eine grundlegende Sinnkrise: "Ich zweifle manchmal schon sehr am Sinn der Schauspielerei", so Jeftić gegenüber der AZ.

Der Schauspieler vermisse den echten gesellschaftlichen Mehrwert in seinem Schaffen. Seiner Meinung nach sollten Produktionen das Publikum dazu anregen, das eigene Leben und Handeln zu reflektieren. Dass dies im TV-Alltag oft zu kurz kommt, frustriert den gebürtigen Serben. Er stellt die Frage: "Wozu erzählen wir so viele Geschichten, wenn niemand daraus lernt? Nur zur Unterhaltung? Das erscheint mir manchmal einfach zu wenig."

Heute würde Igor Jeftić anderen Karriereweg wählen

Jeftić gab unumwunden zu, dass er heute lieber einen Pfad gewählt hätte, mit dem er einen "direkteren Einfluss auf die Welt" ausüben könne.

Die gute Nachricht für alle Krimi-Fans: Trotz dieser philosophischen Zweifel zieht Jeftić keine Konsequenzen für seine aktuelle Rolle. Der Dienstmarke bleibt er vorerst treu – Kommissar Hansen ermittelt also auch weiterhin in Oberbayern, selbst wenn sein Darsteller hinter der Kamera von der großen Weltverbesserung träumt.