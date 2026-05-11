Es gibt eine zweite Serie vom The Rookie-Schöpfer bei Netflix – und es geht schon wieder um einen Grünschnabel

Der The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley ist mit einer weiteren Serie über einen Ermittler-Azubi bei Netflix vertreten. Es geht aber nicht um Cops, sondern CIA-Spione.

Fans von The Rookie mit Nathan Fillion könnten sich mit einem weiteren Format von Serienschöpfer Alexi Hawley auf Netflix die Zeit vertreiben. Der scheint eine Liebe für unerfahrene Grünschnäbel bei der Arbeit zu haben, denn die Rede ist vom Spionage-Thriller The Recruit mit Noah Centineo als Nachwuchsagent.

The Recruit bei Netflix: Noch eine Newcomer-Serie vom The Rookie-Macher

In der Agentenserie ist der junge Anwalt Owen Hendricks (Centineo) noch ganz neu beim CIA, als er urplötzlich in die gefährliche Welt der internationalen Spionage gerissen wird. Die osteuropäische Informantin Max Meladze (Laura Haddock), die für den Mord an einem Trucker im Gefängnis sitzt, droht mit der Veröffentlichung streng geheimer Informationen, sollte sie nicht aus dem Gefängnis entlassen werden.

Beim Navigieren des Falls gerät Owen zwischen gefährliche Fronten mit politischen Motiven und muss schließlich sein Leben riskieren, um seinen Pflichten nachzukommen und heil aus der Sache herauszukommen.



Hauptdarsteller Centineo war zuvor in Netflix-RomComs wie To All the Boys I've Loved Before oder The Perfect Date zu sehen, mischte im Superheldenstreifen Black Adam mit und wurde auch für die Blockbuster-Adaption vom Anime-Klassiker Gundam gebucht. Seine Netflix-Spionageserie The Recruit wurde mittlerweile nach zwei Staffeln abgesetzt.

Seht hier den Netflix-Trailer zu The Recruit:

The Recruit - S01 Trailer (Deutsch) HD

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Wie geht es mit The Rookie weiter?

Erst letzte Woche ging die 8. Staffel von The Rookie zu Ende – mit einem Cliffhanger, den meine Kollegin Andrea Wöger ziemlich dämlich fand. Eine weitere Season ist der Cop-Serie bereits sicher und darf wohl Anfang 2027 bei US-Sender ABC erwartet werden.

Hierzulande kann man die Serie bei Sky/WOW mitverfolgen, während bei Netflix und Disney+ ebenfalls Folgen vorliegen. Aber was steckt hinter dem Hype? Das haben wir uns mal im Streamgestöber gefragt:

Podcast für The Rookie-Fans: Warum ist die Serie so beliebt?

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Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft seit Jahren und erzielt immer noch Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist.

