Ab morgen bei Disney+: 15 (!) komplett neue Star Wars-Episoden und sogar Yoda kehrt zurück

Zum Star Wars Day erscheinen bei Disney+ gleich drei neue Projekte, die uns in die weit entfernte Galaxis entführen. Das größte Highlight ist die 2. Staffel von Star Wars: Visionen.

Der 4. Mai ist für viele Star Wars-Fans ein besonderer Tag, denn es handelt sich um den offiziellen Star Wars Day. Warum das so ist? Dazu müssen wir uns nur die englische Aussprache des Datums anschauen: "May, the fourth" klingt wie der Anfang des Star Wars-Zitats "May the Force be with you" (auf Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Wie in den vergangenen Jahren wartet Disney+ mit einigen Überraschungen zum Star Wars Day auf. Insgesamt veröffentlicht der Streaming-Dienst drei neue Star Wars-Projekte, die sich aus insgesamt 15 kleinen Star Wars-Episoden zusammensetzen. Wir verschaffen euch einen Überblick, worüber ihr euch alles freuen könnt.

Star Wars Day bei Disney+: Visionen Staffel 2 zeigt uns Star Wars, wie wir es noch nie gesehen haben

Das größte Highlight ist die Veröffentlichung der 2. Staffel von Star Wars: Visionen. Die Anthologieserie erzählt in jeder Episode eine in sich abgeschlossene Geschichte, die es mit dem Star Wars-Kanon nicht allzu genau nimmt. Jede Episode kommt zudem in einem eigenen Animationsstil daher. Nachdem für die 1. Staffel neun Anime-Studios gewonnen werden konnten, holt die Verlängerung weitere Länder ins Boot.

Der Trailer zu Star Wars: Visionen Staffel 2:

Star Wars: Visionen - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit allen Episoden aus der 2. Staffel von Star Wars: Visionen sowie den Studios und Ländern, in denen sie entstanden sind.

Sith von El Guiri aus Spanien



von El Guiri aus Spanien Screecher's Reach von Cartoon Saloon aus Irland



von Cartoon Saloon aus Irland In the Stars von Punkrobot aus Chile



von Punkrobot aus Chile I Am Your Mother von Aardman aus Großbritannien



von Aardman aus Großbritannien Journey to the Dark Head von Studio Mir aus Südkorea



von Studio Mir aus Südkorea The Spy Dancer von Studio La Cachette aus Frankreich



von Studio La Cachette aus Frankreich The Bandits of Golak von 88 Pictures aus Indien



von 88 Pictures aus Indien The Pit von D'art Shtajio aus Japan und Lucasfilm aus den USA

von D'art Shtajio aus Japan und Lucasfilm aus den USA Aau's Song von Triggerfish aus Südafrika

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Star Wars-Film von den kreativen Köpfen hinter Shaun das Schaf und Wallace & Gromit aussieht, dann dürftet ihr mit Star Wars: Visionen sehr glücklich werden.



Star Wars Day bei Disney+: Die Geschichten der jungen Jedi bringt Jedi-Meister Yoda zurück

Letztes Jahr wurde bei der Star Wars Celebration die Animationsserie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi angekündigt. Rund ein Jahr später feiert die fünfteilige 1. Staffel ihre Premiere bei Disney+. Die Handlung ist in der Zeit der Hohen Republik angesiedelt, also vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung.

Der Trailer zu Die Abenteuer der jungen Jedi:

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das sind die neuen Star Wars-Figuren in Abenteuer der jungen Jedi:

Star Wars Day bei Disney+: Neuer Star Wars-Kurzfilm mit Maggie Simpson in der Hauptrolle

Darüber hinaus bringt Die Abenteuer der jungen Jedi ein vertrautes Gesicht zurück: Piotr Michael ) tritt als Mentor in Erscheinung.

Zum Abschluss gibt es noch eine neue Star Wars-Episode aus dem Simpsons-Kosmos: Rogue nicht ganz One. Ausgehend vom Titel dürfen wir uns auf einen Sketch freuen, der humorvoll Rogue One: A Star Wars Story aufgreift, ähnlich wie es zuvor Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen mit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht getan hat, der ebenfalls mit Lisa Simpsons in der Hauptrolle aufwartet.

Disney Lisa Simpson in 'Rogue Not Quite One'

Alle drei neuen Star Wars-Projekte sind ab dem 4. Mai 2023 bei Disney+ als Stream verfügbar. Die nächste große Star Wars-Serie startet im August 2023. Es handelt sich um Ahsoka, die als Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen ist.

