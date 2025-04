Breaking Bad-Star Jesse Plemons spielt kontroverse Hunger Games-Figur: Vor 10 Jahren war sie zuletzt im Kino zu sehen

Der Cast des neuen Tribute von Panem-Films The Hunger Games: Sunrise on the Reaping wächst. Eine der wichtigsten Rollen im Sci-Fi-Sequel wird Breaking Bad-Star Jesse Plemons spielen.

Panem kommt niemals zur Ruhe. Zumindest nicht im Kino: Dort wird das Tribute von Panem-Franchise 2026 mit dem Prequel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping fortgesetzt. Und Breaking Bad-Star Jesse Plemons wird Plutarch Heavensbee spielen.

Breaking Bad-Star übernimmt Hunger Games-Rolle von gefeiertem Schauspiel-Genie

Wie Variety berichtet, übernimmt Plemons die Rolle des Rebellenführers von Schauspiel-Genie Philip Seymour Hoffman, der leider bereits 2014 im Alter von 46 Jahren verstarb. Hoffmann spielte den Part in Die Tribute von Panem - Catching Fire und beiden Teilen von Die Tribute von Panem - Mockingjay.

Plutarch Heavensbee in Catching Fire als Spielmacher eingeführt. Nach dem Tod von Seneca Crane (Wes Bentley) wird er zum Obersten Spielmacher. Nach mehreren vagen Andeutungen entpuppt er sich als langjähriger Gegner der Hungerspiele und Unterstützer von Katniss' (Jennifer Lawrence) Rebellion, in der er schließlich eine führende Rolle einnimmt.

Dennoch ist seine Rolle kontrovers: Er zeigt wenig Mitleid im Angesicht ziviler Opfer und gilt als ausgesprochener Misanthrop. Von Regierungsseite wird er mit einem Bombenanschlag im Kapitol in Verbindung gebracht, bei dem auch Kinder ihr Leben verloren haben.

Im Prequel Sunrise on the Reaping, das 24 Jahre vor Katniss' Rebellion spielt, fungiert er bei den 50. Hungerspielen noch als Kameramann. Für Haymitch (im Prequel: Joseph Zada) und die anderen Tribute entpuppt er sich schnell als Unterstützer.

Wann kommt The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ins Kino?

Bis Fans Jesse Plemons in der Rolle des Plutarch Heavensbee sehen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping kommt am 19. November 2026 in die deutschen Kinos. Die Regie hat Francis Lawrence übernommen, der auch die ersten vier Originalfilme inszenierte.