Couple Challenge sorgt für Riesen-Überraschung: Dieses Paar ist raus

Die #CoupleChallenge ist zurück. Bei der trashigen Reality-Show treten Teams gegeneinander an und machen sich das Leben dabei so richtig zur Hölle. Wer in dieser Woche rausgeflogen ist, verraten wir euch hier.

Hach ja, was wäre Reality-TV ohne Stress, Krawall und richtig viel Drama? Richtig: Absolut langweilig! Eine Show sorgt wieder für Trash-Unterhaltung der härtesten Sorte: #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt läuft nach dreijähriger Pause erstmals wieder bei RTL2. Wir verraten euch, welches Horror-Couple in der aktuellen Folge herausgewählt wurde. Bei der Nominierung wird es hitzig: Diese Paare wurden in die Exit-Challenge gewählt Zuerst ein kleiner Rückblick: In Folge 2 gab es eine doppelte Überraschung, die die Karten neu gemischt hat. Da sich Reality-Urgestein Iris Klein am Brustkorb verletzt hatte, wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Leider war ihre Reise dann aber auch schon vorbei. Ein Pärchen bekam deshalb prompt eine zweite Chance: Tommy Pedroni und Paulina Ljubas waren eigentlich schon rausgekickt worden, bekamen aber prompt die Chance, sich bei der #CoupleChallenge weiterhin unbeliebt zu machen. Bei der Nominierung für die Exit-Challenge gerieten Tommy und Paulina zunächst ins Visier der anderen, doch dann kam es zur Riesen-Überraschung: Alle hatten damit gerechnet, dass Sandra und Tobias gegen Sandras Ex Tommy stimmen würden, doch dann fiel ihre Wahl auf Team Dilara und Roaya. Dilara witterte direkt eine Verschwörung: Sie warf Sandra vor, dass sie ein falsches Spiel spielen würde und Tobias zu dieser überraschenden Entscheidung manipuliert worden sei. Tatsächlich zeigte sich dieser gar nicht happy mit Sandras Wahl, wehrte sich aber nicht dagegen. Am Ende mussten Berufs-Proll Gigi mit seinem Onkel gegen Dilara und Roaya antreten. Spannend: Alles zum Fremdgeh-Drama von Iris Klein Die Exit-Challenge hat es in sich: Die Kandidat:innen steckten in Anzügen, an denen Putzschwämme befestigt waren. Damit mussten sie in ein Becken tauchen, um die Schwämme mit Wasser vollzusaugen. Dann ging es über einen Hindernisparcours zu einem zweiten Becken, wo die Kandidaten das Wasser auswringen mussten. Wer am meisten Flüssigkeit in den Behälter füllen kann, gewinnt. Obwohl Gigi sich extrem verausgabte, entschieden Dilara und Roaya das Spiel für sich. Gigi Birofio und sein Onkel Luciano Corsano sind somit raus. Eine zeigte sich über Gigis Auszug besonders traurig: Sandra war mit dem Reality-Macho während der Show auf Tuchfühlung gegangen. Diese Paare kämpfen noch um den Sieg: Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Dilara Kruse und Roaya Soraya

Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Tobias Wegener und Sandra Sicora TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt Die #CoupleChallenge lief bisher nur auf RTL+, Staffel 4 gibt es aber auch im TV zu sehen. Die Show läuft mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTL2. Wer RTL+ abonniert hat, kann die nächste Folge bereits eine Woche früher sehen.