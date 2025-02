Im Dschungelcamp soll sie ihr den Mann ausgespannt haben, jetzt trifft sie bei Promis unter Palmen auf ihre Erzfeindin: Der Streit zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke erklärt

Reality-Star Iris Klein ist bei Promis unter Palmen zu sehen. In Folge 2 wird ihr schlimmster Albtraum wahr: Erzfeindin Yvonne Woelke wird Teil der Show. Warum die beiden sich so hassen? Yvonne soll Iris den Mann ausgespannt haben und das war längst nicht alles.

Promis unter Palmen ist zurück im TV. Eine Kandidatin hat während der Dreharbeiten nur wenig zu lachen: Reality-Urgestein Iris Klein trifft in der Show zum ersten Mal auf Yvonne Woelke, die ihr den Mann ausgespannt haben soll. Nach einem schmutzigen Rosenkrieg sind die Fronten extrem verhärtet. Wir erklären euch den Mega-Beef zwischen Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke.

Das Fremdgeh-Drama begann im Dschungelcamp: Wurde Iris Klein wirklich betrogen?

Wer ist eigentlich Iris Klein (57)? Reality-Fans haben sie in Formaten wie dem Dschungelcamp oder Big Brother gesehen, andere kennen sie als Mutter der berühmtesten Blondine Deutschlands – Mallorca-Auswanderin Daniela Katzenberger.

17 Jahre lang war Iris mit dem gelernten Maler und Lackierer Peter Klein (57) verheiratet. 2023 fand die Ehe ihr dramatisches Ende: Iris warf ihrem Ex vor, dass er sie im Dschungelcamp-Hotel betrogen haben soll. Peter Klein war als Begleitperson von Ex-Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien gereist und lebte während der Dreharbeiten mit den Begleitungen der anderen Stars im Versace-Hotel. Auch mit dabei: Schauspielerin Yvonne Woelke (ca. 46), die für Dschungelkönigin Djamila Rowe angereist war. Peter und Yvonne sollen sich im Hotel näher gekommen sein, so der Vorwurf von Iris auf Instagram:

[Yvonne] stand/lag immer neben ihm, wenn ich ihn angerufen habe [...] Seine Antwort, warum er mir das angetan hat, war: Er hat sich so einsam gefühlt!

Peter Klein stritt die Vorwürfe ab und beteuerte unter Tränen, dass er Iris nicht betrogen hätte. Wie RTL berichtete, habe Peter die Ehe zu Iris nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollen: "Ich werfe 20 Jahre nicht weg." Iris Klein glaubte jedoch kein Wort und trennte sich trotzdem.

Im Reality-TV bekanntgegeben: Peter Klein und Yvonne Woelke sind DOCH ein Paar

Peter stritt immer wieder ab, dass er Gefühle für Yvonne hätte; trotzdem brodelte die Gerüchteküche weiter. Als dann die zweite Staffel der Trash-Realityshow Forsthaus Rampensau angekündigt wurde, machten die beiden es öffentlich: Peter Klein und Yvonne Woelke sind ein Liebespaar und treten als Team in der Show an.

Yvonne und Peter beteuern bis heute, dass es aber nicht zum Betrug gekommen sei. Erst nachdem die Fremdgeh-Gerüchte aufgekommen waren, seien die beiden in ihrem Schmerz näher zusammengewachsen. Yvonne Woelke behauptet im RTL-Interview, dass sie eine Zeit lang alles versucht habe, um ihre Gefühle für Peter zu unterdrücken. Das habe aber nicht geklappt und so gab sie schließlich nach: "Dann dachte ich mir: 'Die Leute hassen mich sowieso.'" Fans halten diese Version der Dinge allerdings nicht gerade für glaubwürdig.

Rosenkrieg statt friedlicher Scheidung: Peter Klein erhebt heftige Vorwürfe gegen seine Exfrau

Ein wichtiges Detail haben wir bisher komplett ausgespart: Kurz vor der großen Liebesbeichte bei Forsthaus Rampensau kam es Ende 2024 zur offiziellen Scheidung zwischen Iris und Peter Klein. Beide seien froh, dass "der Spuk vorbei" sei, doch auch nach der Scheidung hören die Vorwürfe nicht auf.

Iris Klein wurde dazu verdonnert, 100.000 Euro an Peter Klein zurückzuzahlen. Allerdings sei es um ihre Finanzen so schlecht bestellt, dass sie die Summe in zehn Raten abbezahlen wolle. Auf Instagram ließ Peter Klein seiner Wut freien Lauf, denn Iris Klein sei seiner Meinung nach sehr wohl zahlungsfähig:

Hierzu sage ich nur: 'Lächerlich.' Weil sie nachweislich fast eine halbe Million Euro zur Seite gebracht hatte von denen 400.000 € gemeinsames Vermögen waren. Dieses Geld hat sie in krimineller Absicht, wissentlich ihres Vorhabens, unterschlagen.

Peter Klein bezeichnet die Ratenzahlung als "Machtspiel ihrer kranken Seele." Er behauptet, dass Iris Klein sich als Opfer darstelle, um im Reality-TV interessant zu bleiben: "Ihr sinkender Stern begann erneut zu leuchten. Sie gab unzählige Interviews, wurde in TV-Shows gebucht." Allerdings merken kritische Fans an, dass dieser Vorwurf im Umkehrschluss auch für Yvonne und Peter gelten müsse; schließlich nutze er die Aufmerksamkeit im TV, um seine neue Karriere als Schlagerstar zu pushen.

Wie friedlich das erste Zusammentreffen zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke bei Promis unter Palmen ablaufen wird, gibt es nächste Woche zu sehen. Stressfrei wird das Treffen nach diesem Rosenkrieg bestimmt nicht.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Dann kommt Promis unter Palmen

Nachdem die Show für viele Jahre pausiert hat, ist sie endlich zurück. Promis unter Palmen läuft immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Wer nicht so lange warten will, kann auf Joyn+ einschalten. Hier starten die Folgen eine Woche vor TV-Ausstrahlung.