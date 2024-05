"Das sind irgendwelche Honks": TV-Koch Steffen Henssler schießt gegen Dschungelcamp-"Stars"

Scharfe Kritik von Steffen Henssler: Der TV-Koch kann Realitystars nicht ausstehen. Jetzt macht er seinem Ärger vor laufender Kamera Luft und findet harte Worte.

TV-Koch Steffen Henssler ist für kulinarische Genüsse bekannt, aber auch für seine spitze Zunge. Nicht zum ersten Mal äußert der 51-Jährige im Fernsehen unverblümt seine Meinung. Jetzt schießt er scharf gegen die Reality-TV-Szene und bringt zum Ausdruck, warum er sich für Formate wie Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! nicht mehr begeistern könne.

Steffen Henssler zählt zu den beliebtesten Köchen im deutschen Fernsehen, seine Show Grill den Henssler läuft bereits in der 20. Staffel auf VOX. Auch wenn der Profi mit kreativen Koch-Ideen auffährt, scheinen Fans vor allem eines an ihm zu lieben: Er spricht stets Klartext und teilt Kritik nicht gerade zimperlich aus. Dass auch TV-Kolleg:innen vor seinen harschen Worten nicht sicher sind, beweist er in seiner eigenen Show.

Henssler teilt gegen Dschungelcamp und Co. aus

In der aktuellen Folge Grill den Henssler vom 5. Mai lässt sich der schlagfertige Koch gehörig über Reality-TV-Formate aus. Er gibt an, dass Shows wie das Dschungelcamp längst nicht mehr so interessant wie früher seien. Schuld daran sei vor allem die aktuelle Riege an Teilnehmenden, die laut Henssler nicht über nötige Star-Qualitäten verfügen. BUNTE.de via teleschau zitiert:

Früher waren da Leute, die man aus dem Fernsehen kannte und die man da privat in der außergewöhnlichsten Situation kennenlernte. Jetzt hängen da nur Leute rum, die 20.000 Instagram-Follower haben und auf irgendwelchen 'Love Island-F...k-mich'-Inseln rumhängen.

Er kritisiert darüber hinaus, dass Kandidat:innen fürs Dschungelcamp und Co. hauptsächlich aus einem Pool von Influencer:innen gecastet würden, die von Show zu Show tingeln:

Das sind irgendwelche Honks, die von einem Format zum anderen wechseln. Denen ist es eigentlich sch...egal, wo sie sind, die leben nur für das.

Hat Henssler eine Zukunft als Dschungelcamp-Star?

Der TV-Koch findet jedoch auch versöhnliche Worte. Er betont, dass Reality-TV-Formate äußerst erfolgreich seien und gibt zu bedenken, dass es eines Tages auch ihn erwischen könnte: "In fünf Jahren, vielleicht bin ich dann selber drin und sage 'Bitte, bitte, Dschungel'!" Ob der Profi tatsächlich eines Tages selbst in den Dschungel einziehen will, wird die Zukunft zeigen.