Stefan Raab boxt wieder live im TV: Das ist über sein Comeback und die Ausstrahlung bekannt

Stefan Raab kehrt ins TV zurück. Der Ex-Entertainer will sich erneut bei einem Boxkampf gegen Regina Halmich messen. Das ist über das Fernseh-Event des Jahres bekannt.

Erst vor kurzem hat Stefan Raab sein großes TV-Comeback angekündigt und damit Social Media zum Brennen gebracht. Was viele zunächst für einen Aprilscherz hielten, wurde kurze Zeit später bestätigt: Der Ex-Entertainer wird aus dem Ruhestand zurückkehren und erneut gegen die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich in den Ring steigen. Alle Infos über den prominenten Schlagabtausch, erfahrt ihr hier.

Erneut Raab vs. Halmich

Stefan Raab hat mit legendären Formaten wie TV total Medien-Geschichte geschrieben. Seine spitze Zunge und das wohl breiteste Grinsen im TV waren sein Markenzeichen. 2015 mussten Fans jedoch ganz stark sein: Raab kündigte sein Karriere-Aus an und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Lange Zeit war es still um ihn, dann sorgte plötzlich ein Post auf Social Media für Aufruhr. Der Entertainer will für einen Boxkampf ins TV zurückkehren.

Warum Raab für sein Comeback ausgerechnet einen Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich auswählt, ist nicht weiter verwunderlich: Bereits 2001 und 2007 trat der Moderator im TV gegen die schlagkräftige Sportskanone an. Raab hat zwar beide Male verloren, doch das dürfte ihn nicht weiter stören: Die Boxkämpfe galten als echtes TV-Spektakel und haben Top-Quoten erzielt. Ob der dritte Kampf Raab vs. Halmich erneut ein Millionenpublikum begeistern kann, bleibt abzuwarten.

Wann und wo könnt ihr Stefan Raabs Boxkampf sehen?

Der Boxkampf Raab vs. Halmich findet am 14. September im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Wer das Show-Event noch live vor Ort erleben möchte, geht leider leer aus: Die begehrten Tickets sind bereits vergriffen.

Auf welchem Sender der Kampf live übertragen wird, ist noch nicht geklärt. Raabs Formate liefen bisher primär auf ProSieben, die Sendergruppe hat eine Ausstrahlung aber vergangene Woche ausgeschlossen (via Fernsehserien.de ). TV-Konkurrent RTL bekundete gegenüber DWDL.de dagegen Interesse an den Übertragungsrechten. Es wird sich zeigen, welcher Free-TV-Sender die Entscheidung für sich gewinnen wird oder ob Raab damit wirklich den Start eines Streaming-Dienstes vorbereitet.

Ob der inzwischen 57-jährige Entertainer gegen Regina Halmich eine gute Figur machen wird und das Publikum noch immer begeistern kann, erfahren wir im Spätsommer.