Der Action-Hit des Jahres ist erst eine Woche im Kino, doch ihr könnt John Wick 4 schon jetzt für's Heimkino bestellen

John Wick 4 begeistert gerade Millionen von Action-Fans und Kritiker:innen auf aller Welt. Bei Amazon könnt ihr euch das 4K-Steelbook, die Blu-ray, DVD, oder den Stream bereits vorbestellen.

Die Erwartungen an den vierten Teil der Action-Saga um den Auftragskiller waren enorm, setzten die ersten drei Filme die Messlatte für moderne Hardcore-Action ein gehöriges Stück nach oben. Und kleiner Spoiler: Die Reaktionen auf Kapitel 4 sind überaus positiv. Wenn es euch jetzt schon in den Fingern juckt, könnt ihr euch die Heimkino-Version bei Amazon vorbestellen. Ihr könnt euch zwischen 4K-Steelbook, 4K-Standard Edition, Blu-ray, DVD oder Stream entscheiden. Der Release ist am 27. Oktober.



John Wick 4 für's Heimkino sichern Deal Zum Deal

Vor allem bei dem limiterten 4K-Steelbook heißt es schnell sein, denn wir wissen nicht, wie lange es noch verfügbar sein wird. Wer bis zum offiziellen Release wartet, hat oft das Nachsehen.

John Wick: Kapitel 4: Das sagen Publikum und Presse

Nach dem bombastischen dritten Teil des Action-Epos war es gar nicht so leicht für Regisseur Chad Stahelski, eine Schippe drauf zu legen. Doch was er in den knapp 3 Stunden (!) liefert, ist stilvolle Action pur. Trotz der für Action-Blockbuster langen Laufzeit gibt es kaum Leerlauf - ganz im Gegenteil: Es gibt euch mehr Gelegenheiten, die verdammt gut aussehenden Bilder zu genießen.

Und dass das gekonnt inszenierte Popcorn-Kino funktioniert, sehen wir an den Reaktionen des Publikums. John Wick 4 kommt unglaublich gut an. Bei Rotten Tomatoes steht der Film bei 94 Prozent positiven Publikums- UND Kritiker:innenbewertungen. Auch bei der bekanntesten Filmdatenbank der Welt, der Internet Movie Database (IMDB) steht der Film bei sehr starken 8,4/10 Punkten. Diese Hausnummern muss man mit einem geradlinigen Action-Kracher erstmal erreichen.

John Wick: Kapitel 4: Darum geht es in Teil 4

Nachdem sich John Wick für eine Weile in den Untergrund zurückgezogen hatte, nimmt er den Kampf mit der hohen Kammer mit voller Wucht wieder auf. Den Anfang seiner langen Liste macht der Älteste (George Georgiou), den er ohne zögern in der jordanischen Wüste umbringt. Die hohe Kammer setzt daraufhin Maquis Vincent de Gramont (Bill Skarsgård) auf John an, welcher komplette Autonomie bei der Verfolgung des Titelhelden erhält...

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision