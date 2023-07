Dieser LG-Fernseher hat alles, was ein TV heute braucht – und es gibt ihn bei Amazon zum Tiefstpreis für unter (!) 1.000 Euro

Bei Amazon gibt es mit dem LG OLED 55CS6LA aktuell einen starken 4K-Fernseher mit 120 Hz, HDMI 2.1, Dolby Vision und vielem mehr besonders günstig im Angebot, der teureren Modellen kaum nachsteht.

Erst zum Prime Day hatte Amazon einen OLED-TV von LG aus der gehobenen Preisklasse vergünstigt im Angebot, doch auch nach dem großen Schnäppchentag gibt es ein starkes Modell auf ähnlichem Niveau – und das zu einem deutlich niedrigeren Preis.



Denn auch der LG OLED55CS6LA bietet ein gutes OLED-Panel nebst Top-Features wie 120 Hertz, HDMI 2.1, Dolby Vision IQ und kostet bei Amazon gerade nur 949 Euro *. Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nie so günstig.



Das bietet der LG OLED CS bei Amazon

Auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale (circa 1,4 Meter) bietet der LG OLED CS 4K/UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln und liefert dank OLED-Panel im Vergleich zu herkömmlichen LCDs überlegene Farben, Kontraste und Schwarzwerte. Mit an Bord sind auch Support für die Hochkontrastformate Dolby Vision IQ, HDR sowie HDR10, während die native 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für ein flüssiges Bild sorgt.

Für Heimkino-Fans gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter auch einen Filmmaker Mode, der Inhalte originalgetreu wiedergibt. Darüber hinaus sind via WebOS 22 zahlreiche Smart-TV-Features mit dabei, von verschiedenen Streaming-Diensten und Apps über Sprachsteuerung bis hin zu USB-Aufnahmefunktion.



Dank viermal HDMI 2.1 werden auch hohe Bildraten in 4K beim Gaming mit aktuellen Konsolen und dem PC unterstützt. Zudem gibt es ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync. In Sachen Audio gibt es drei integrierte Lautsprecher sowie Unterstützung für Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das 3D-Audio-Format Dolby Atmos. Weitere Details findet ihr bei Amazon *.

LG OLED-TV mit sehr guter Testwertung

Die englischsprachige Fachseite zeigte sich im Test begeistert von den präzisen Farben und beeindruckenden Kontrasten des LG Displays und vergab 4 von 5 Sternen.

Neben der hervorragenden Bildqualität wurde die Audioqualität ab Werk und ein schlankes, attraktives Design hervorgehoben. Moniert wurden derweil mögliche Überblendungen in sehr hellen Räumen, das Fehlen von HDR10+ und der sonst nicht sehr viel niedrigere Preis gegenüber der besseren C2-Reihe.

Diese kostet aber auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale aktuell deutlich mehr. Auch wenn der CS nicht ganz so hell strahlt, bietet er ansonsten doch so ziemlich alles, was ein TV heute braucht.

