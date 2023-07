Diesen Prime-Day-Deal dürft ihr nicht verpassen: Einer der besten Fernseher mit 55 Zoll OLED aus 2022 jetzt zum absoluten Tiefstpreis

Amazon hat aktuell im Rahmen der Prime-Day-Rabattschlacht einen echten Kracher im Angebot: Der LG OLED G2 aus der evo-Serie mit 55-Zoll-Diagonale ist zum absoluten Tiefstpreis verfügbar.

Bei den vielen Angeboten, die zum Prime Day auf Amazonkunden hereinprasseln, kann man schnell den Überblick verlieren. Damit genau das nicht passiert, haben wir für euch einen echten Kracher-Deal herausgesucht, nämlich einen der besten Fernseher aus dem vergangenen Jahr.



Herausragender Fernseher von LG mit 55-Zoll-OLED-Display beim Prime Day

Wir verraten euch jetzt, was an diesem Angebot für ein 55-Zoll-TV-Gerät von LG mit OLED-Display so toll ist, dass ihr dieses Schnäppchen auf keinen Fall verpassen solltet. Weitere Informationen zum Prime Day und aktuelle Top-Deals aus dem Bereich Fernseher haben wir für euch in separaten Artikeln zusammengefasst.



55-Zoll-OLED-TV von LG beim Prime Day: Herausragende Qualität, nirgendwo günstiger

Amazon verkauft den LG OLED55G29LA mit 55-Zoll-Bilddiagonale am Prime Day für super-günstige 1.199 Euro *. Das entspricht einem Rabatt von 245 Euro gegenüber dem bisherigen Preis. Außerdem gab es den Fernseher zuvor noch nie günstiger.

LG LG OLED55G29LA

Der OLED55G29LA von LG bietet euch folgende Features:

4K-Auflösung

OLED-Display

webOS22 mit Support für Google Home, Apple HomeKit und Amazon Echo

Freesync- und G-Sync-Support

Bildrate: 120Hz

Cinema HDR, Dolby Vision

4.2-Soundsystem mit Dolby Atmos



Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, USB

Für die Redaktion von Rtings.com kann dieser LG-Fernseher übrigens auf praktisch allen Ebenen punkten und eignet sich sowohl für Gamer:innen als auch für Heimkino-Enthusiasten. Die Tester loben vor allem die fast unendliche Kontrastrate mit perfekten Schwarzwerten, das reflexionsarme Bild und die herausragende Helligkeit.

Dank der hohen Bildfrequenz und dem integrierten Support für Freesync und G-Sync in Kombination mit dem niedrigen Input-Lag machen den LG OLED55G29LA zu einem Fernseher, der sich sowohl für PC- als auch für Konsolenspieler eignet. Damit gehört dieses TV-Gerät aktuell zu den besten am Markt erhältlichen Modellen - und bietet dank des Prime-Day-Rabatts ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.



