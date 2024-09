Eine der besten Szenen in The Batman wurde von einem der schlechtesten Film aller Zeiten inspiriert

The Batman gilt für viele Fans als Meisterwerk des modernen Superhelden-Kinos. Doch wusstet ihr, dass eines der definierenden Bilder des Blockbusters von einem der schlechtesten Filme inspiriert wurde?

Obwohl das Batman-Reboot mit Robert Pattinson in der Hauptrolle anfangs sehr skeptisch beäugt wurde, löste der Film zum Kinostart Begeisterungsstürme bei einem Gros der Kritik und des Publikums aus. Mit The Batman hat Regisseur Matt Reeves einen packenden DC-Blockbuster geschaffen, der vor allem von seiner Atmosphäre lebt.

The Batman stellte sich mit unvergesslichen Bildern gegen die visuelle Ideenlosigkeit vieler Konkurrenzprojekte. Besonders markant ist vor allem eine Szene: der rot-orange glühende Sonnenuntergang über den Dächern von Gotham, während wir die Silhouette des dunklen Ritters sehen, der über die Stadt blickt. Ein unvergessliches Bild.

Ohne Tommy Wiseaus The Room sähe die Skyline von Gotham in The Batman womöglich ganz anders aus

Wie sich herausstellt, wurde dieser markante Moment von einem der schlechtesten Filme aller Zeiten inspiriert. The Room von Tommy Wiseau, der für alles andere als seine herausragenden filmischen Qualitäten bekannt ist, stand dem verschwommen flimmernden Gotham im Hintergrund der Sonnenuntergangsszene Pate.

Das verriet VFX-Experte Miguel Santana da Silva, der für die Effektschmiede ILM als Digital Artist an The Batman arbeitete, kürzlich auf Twitter. In The Room gibt es eine Szene, die auf einem Dach spielt, während im Hintergrund leicht diesig die Skyline von San Francisco zu erkennen ist. Diese Szene diente als Vorbild für The Batman.

Santana da Silva erklärt:



Gute Gelegenheit zu erwähnen, dass ich mich bei der Zusammenstellung des Looks von Gotham in der Sonnenuntergangsszene ein wenig von dem Dach-Matte-Painting in The Room inspirieren ließ, das tatsächlich viel besser rüberkommt, als es sein dürfte.

Bei Matte Paintings handelt es sich um gemalte Teile einer Filmkulisse. Früher hat man diese auf Glas aufgetragen, inzwischen werden sie aber überwiegend digital erstellt. Wenn man sich die Screenshots aus The Room und The Batman im direkten Vergleich anschaut, ist durchaus eine gewisse Ähnlichkeit in der Gestaltung zu erkennen.

Und auch, wenn vermutlich niemand The Room auf Basis Wiseaus Filmhandwerk verteidigen würde: Miguel Santana da Silva hat recht mit seiner Beobachtung. Das Matte Painting von San Francisco bringt definitiv eine gewisse Stimmung herüber. Vielleicht sollten wir The Room tatsächlich nochmal eine Chance geben.

Wann startet The Batman 2 mit Robert Pattinson im Kino?

Bis wir herausfinden, welche spannenden Einflüsse aus der Filmgeschichte in The Batman Part II stecken, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Laut aktuellem Stand startet die DC-Fortsetzung erst am 1. Oktober 2026 im Kino. Davor dürfen wir uns über die Spin-off-Serie The Penguin freuen, die am 19. September 2024 an den Start geht.