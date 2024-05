Eine der größten Netflix-Reihen kehrt nach über 3 Jahren zurück: Erstes Video macht Horror-Fans jetzt schon aus ganz bestimmtem Grund glücklich

Netflix setzt seine vermutlich erfolgreichste Horror-Reihe fort. Erste Einblicke in den Retro-Slasher Fear Street 4 liefert ein erster Teaser zu den Dreharbeiten.

Vor knapp drei Jahren stellte der Streaming-Dienst Netflix sein bisher größtes Horror-Ereignis auf die Beine. Im Abstand von jeweils einer Woche wurden alle drei Teile der urspünglich fürs Kino angedachten Fear Street-Trilogie (1994, 1978, 1666) veröffentlicht.

Mit Fear Street 4: Prom Queen steht bald das nächste Kapitel der Horror-Saga bevor. Im Zuge der Dreharbeiten, die derzeit im Toronto stattfinden, veröffentlichte Netflix jetzt einen ersten Teaser, der uns frische Einblicke in den Horror-Schocker mit reichlich 80er-Retro-Vibes liefert.

Erste Einblicke in den Netflix-Horror Fear Street: The Prom Queen versprechen ein Retro-Fest

Die Handlung von Fear Street 4 führt uns erneut in die Kleinstadt Shadyshide. Im Jahr 1988 steht an der Shadyside High die Prom-Saison an. Als eine Außenseiterin plötzlich zur Wahl der Abschlussballkönigin gestellt wird, beginnt eine Konkurrentin nach der anderen auf mysteriöse Weise zu verschwinden. Den ersten Produktions-Teaser von den Dreharbeiten des Retro-Slasher-Films könnt ihr hier ansehen:

Während die ersten drei Fear Street-Filme lose auf der gleichnamigen und über 50 Bände umfassenden Jugendbuchreihe von R.L. Stine basierten, hat Teil 4 eine konkrete Vorlage: der 1992 erschienene Fear Street-Roman Mörderischer Tanz: Hinter dem Vorhang lauert der Tod.

Fear Street: The Prom Queen ist ein eigenständiger Film und soll nicht direkt mit der Geschichte der vorangegangenen Trilogie verbunden sein. Zur Besetzung des Netflix-Horros gehören unter anderem Ariana Greenblatt (Ahsoka), Lili Taylor (Conjurin), Katherine Waterston (Phantastische Tierwesen) und Chris Klein (American Pie).

Wann startet Fear Street 4 bei Netflix?

Da der vierte Fear Street-Teil noch mitten in den Dreharbeiten steckt, lässt sich noch nicht abschätzen, wann der Horror-Film bei Netflix aufschlagen wird. Ein Startdatum hat der Streamer noch nicht verraten.

Die Produktion soll noch im Mai abgeschlossen werden. Mit etwas Glück könnte Fear Street: The Prom Queen pünktlich zur Halloween-Zeit im Herbst 2024 veröffentlicht werden. Die ersten drei Fear Street-Filme gingen im Sommer bei Netflix an den Start.

