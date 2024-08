Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre erobert die Netflix-Charts: Die Fortsetzung steht auch schon fest

Fünf Frauen unterschiedlichen Alters ringen mit Schönheitsidealen in Karoline Herfurths Wunderschön, der bei Netflix streamt. Erste Infos zur Fortsetzung gibt es hier.

Schauspielerin Karoline Herfurth hat sich in den letzten 10 Jahren eine veritable Regie-Karriere aufgebaut und das können die Abonnent:innen des Streaming-Diensts Netflix bezeugen. Dort steht Wunderschön bereits auf Platz 5 in den Charts, noch vor dem neuen SpongeBob-Abenteuer und einem der erfolgreichsten Filme des Jahres.

In der Netflix Top 10: Warum Wunderschön so gelobt wird

In dem Episodenfilm wird von fünf Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen erzählt, die auf ihre Weise mit dem Druck von Idealbildern und Ansprüchen an sich selbst konfrontiert werden. Karoline Herfurth selbst spielt beispielsweise Sonja, die sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes in einer Körperkrise befindet, während Emilia Schüle als Model Julie mit den Schönheitsmaßstäben ihres Jobs kämpft.

Martina Gedeck, Dilara Aylin Ziem und Nora Tschirner bieten mit ihren Figuren weitere Perspektiven auf diese spezifisch weiblichen Erfahrungen.

Warner Bros. Karoline Herfurths Wunderschön steht auf Platz 5 der Netflix-Charts

Wunderschön erhielt bei Erscheinen überwiegend positive Kritiken. Lisa Ludwig schrieb für Moviepilot dazu:

Der Film sorgt trotz vieler bewusst zelebrierter Klischees und manchmal etwas zu hektisch durcherzählten Storylines für viele Lacher und macht Spaß, unter der Oberfläche brodelt aber eine ziemlich deprimierende Wahrheit: Entweder ist man zu dick oder zu dünn. Als Hausfrau nicht emanzipiert genug oder zu berufstätig, um eine gute Mutter sein zu können. [...] Von wegen Frauenfilme sind seichte Kost. Wenn sich das eigene Leben oft nach ausweglosem Horrorfilm anfühlt, ist jede unbeschwerte Pointe ein Geschenk.

Die Moviepilot-Community zeigt sich begeistert – keine Selbstverständlichkeit bei deutschen Filmen – und vergibt eine Durchschnittsbewertung von sehr guten 7,1 Punkten bei über 400 abgegebenen Stimmen. Damit gehört er zu den bestbewerteten deutschen Filmen 2022.

Wunderschön 2 heißt Wunderschöner und ist in Arbeit

Wer den Film noch nicht kennt, sollte Wunderschön also unbedingt eine Chance geben. Alle anderen können sich die Fortsetzung Wunderschöner vormerken. Im Juli war Drehschluss und die Geschichte wurde in offiziellen Angaben folgendermaßen umschrieben:

Wunderschöner [...] begleitet viele der liebgewonnenen Figuren aus dem ersten Teil auf ihrem weiteren Weg zu sich selbst. Im Mittelpunkt stehen dabei fünf Frauen, die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein. [...] Ein moderner Film über moderne Frauen und Männer - die vielleicht eine gemeinsame Sprache finden können.

Wunderschöner startet am 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos.