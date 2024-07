Einer der erfolgreichsten Filme des Jahres ist jetzt bei Netflix und schon Platz 1: Er ist richtig unterhaltsam von Anfang bis Ende

Die charmante RomCom Wo die Lüge hinfällt entpuppte sich als einer der größten Überraschungshits des bisherigen Kinojahres. Bei Netflix ist er jetzt im Abo und schon an der Spitze der Charts.

Nach dem Kinostart Ende Dezember 2023 (bei uns Januar 2024) entwickelte sich die romantische Komödie Wo die Lüge hinfällt zum echten Überraschungshit. Mit einem Budget von 25 Millionen Dollar spielte der Film weltweit über 220 Millionen wieder ein. Der Hype um die RomCom wurde kräftig von TikTok befeuert , wo der nostalgische Hit Unwritten von Natasha Bedingfield aus dem Film in unzähligen Clips mit Kinobesuchen auftauchte.

Wenn ihr die Begeisterung rund um den Streifen verpasst habt oder Wo die Lüge hinfällt mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Film mit Sydney Sweeney (Euphoria) und Glen Powell (Twisters) jetzt im Netflix-Abo streamen. In den Charts des Anbieters hat Wo die Lüge hinfällt direkt die Spitze der Top 10 erobert.

Kino-Hit bei Netflix: Darum geht es in Wo die Lüge hinfällt

Nach einem richtig gelungenen ersten Date gehen Bea (Sydney Sweeney) und Ben (Glen Powell) überraschend getrennte Wege. Später treffen sie auf einer Hochzeit in Australien wieder aufeinander, wo sich ihre gemeinsamen Freund:innen Halle (Hadley Robinson) und Claudia (Alexandra Shipp) das Ja-Wort geben wollen. Hier beschließen Bea und Ben, sich als Paar auszugeben. Das Chaos ist vorprogrammiert.



Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Wo die Lüge hinfällt schauen:

Wo die Lüge hinfällt - Trailer (Deutsch) HD

Der Film von Regisseur Will Gluck kombiniert das Star-Charisma von Sweeney und Powell mit absurder Situationskomik. Durch den abgedrehten Witz und typische RomCom-Momente sorgt Wo die Lüge hinfällt durchwegs für kurzweiligen Spaß, der sich perfekt für einen gemütlichen Netflix-Abend eignet.



