Einer der besten Sci-Fi-Filme der 2000er erscheint im limitierten Steelbook – Christopher Nolan hat sich hier für Inception bedient

Christopher Nolans Inception gilt als einer der besten Filme der 2010er Jahre und entführte uns in eine irrwitzige Traumwelt. Was viele nicht wissen: Vier Jahre zuvor erschien ein verblüffend ähnliches Sci-Fi-Werk, das nicht weniger genial war.

Dass selbst einer der größten Regisseure der Gegenwart seine Inspiration irgendwo hernehmen muss, davon können wir ausgehen. Neben Büchern des Autors Jorge Luis Borges standen vor allem Matrix und Blade Runner Pate für Inception. Doch von einem Film ließ sich Christopher Nolan offenbar besonders inspirieren, auch wenn er das offiziell nie bestätigte.

Die Rede ist von Paprika, einem psychologischen Anime-Sci-Fi-Thriller, der 2006 unter der Regie von Satoshi Kon erschienen ist. In vielen Bereichen nahm er die Ideen von Inception vorweg und gilt als einer der besten animierten Filme aller Zeiten. Jetzt kehrt er endlich ins Heimkino zurück und ihr könnt euch das limitierte 4K-Steelbook sichern.

Neben der 4K-Fassung enthält das Steelbook auch die Standard-Blu-ray. Das ist umso erfreulicher, da der Film zuletzt nur noch auf DVD erhältlich war.



Hat sich Christopher Nolan bei diesem Anime bedient?

Die Idee einer Geschichte über Traumräuber kam Nolan schon, nachdem er 2002 die Arbeit an Insomnia beendet hatte (via The Telegraph ). Es dauerte aber noch bis 2010, dass seine Vision Wirklichkeit wurde. In der Zwischenzeit war 2006 Paprika erschienen und hatte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Einfluss auf Inception, wie sowohl Fans als auch Kritiker:innen bemerkten.

In beiden Filmen werden mithilfe von Technologie Träume infiltriert, in denen die Regeln der Physik, wie wir sie kennen, nicht gelten. Sogar ganze Szenen zeigen bei der Gegenüberstellung eine derart frappierende Ähnlichkeit, dass man sie wie Schablonen aufeinander legen kann. Ein Reddit-Post zeigt einige dieser Szenen, wie sie übereinandergelegt aussehen.

Sony Pictures Entertainment Paprika

Auch wenn beide Sci-Fi-Thriller sich in vielen Punkten ähneln, sind sie doch in gleichem Maße verschieden. Während Inception einen Psychothriller mit surrealistischen Ansätzen darstellt, mischen sich in Paprika Wirklichkeit und Traumwelt zu einer neuen, surrealen Realität.

Träume werden Realität: Darum geht's in Paprika

Ein revolutionäres Gerät namens DC Mini erlaubt den Wissenschaftler:innen um Dr. Atsuko Chiba, die Träume von Menschen zu sehen. Obwohl das Gerät noch nicht ganz ausgereift ist, nutzt Dr. Chiba es, um psychisch kranken Patient:innen zu helfen. Sie schlüpft dafür in ihr Alter-Ego "Paprika".

Als das Gerät gestohlen wird, stellt sich heraus, dass es in den falschen Händen zur gefährlichen Waffe werden kann. Nach einer Reihe ominöser Angriffe macht sich Paprika in die Traumwelt auf, die Verschwörung aufzudecken, während in ganz Japan nach und nach Traum und Realität verschmelzen.



Das Time-Magazin zählte Satoshi Kons letzten Film zu den 25 besten animierten Filmen aller Zeiten, auch in anderen Bestenlisten taucht der japanische Sci-Fi-Psychothriller auf. Die Kolleg:innen bei Filmstarts vergaben in ihrer Kritik starke 4 von 5 Sterne.



Je mehr ihr in Paprika eintaucht, desto mehr nimmt euch das Sci-Fi-Abenteuer mit auf eine wilde Fahrt, bei der man schnell vergisst, wo oben und unten ist. Erwartet dabei keine geradlinige Sci-Fi-Action, sondern einen bunten Strudel aus Bildern, der beim ersten Mal sicher einige Fragen offen lässt. Paprika ist für mehrmaliges Ansehen wie gemacht.

