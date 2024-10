Er drehte einen der besten Filme aller Zeiten, war 11 Jahre weg und kehrt jetzt für Stranger Things zurück

Das Stranger Things-Finale wartet mit einer ganz besonderen Rückkehr auf: Niemand Geringeres als Stephen King-Experte Frank Darabont liefert mit der Netflix-Serie sein Regie-Comeback ab.

Viele Filmfans sind davon ausgegangen, dass wir nie wieder einen Film oder eine Serie von Frank Darabont sehen werden. Obwohl der US-amerikanische Regisseur mehrere Klassiker geschaffen hat, die seit Jahrzehnten regelmäßig im Fernsehen laufen, hat er seit 2014 kein neues Projekt mehr in Stellung gebracht.

Was ist aus dem Filmemacher geworden, der mit Die Verurteilten, The Green Mile und Der Nebel drei der besten Stephen King-Verfilmungen überhaupt verantwortet? Ganz zu schweigen von seinem Einfluss, den er auf die 1. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead hatte? Ist dieser Darabont für immer verschwunden?

Großes Comeback mit Stranger Things: Darum kehrt Frank Darabont aus dem Regie-Ruhestand zurück

Nein! Darabont hat das Filmemachen noch lange nicht aufgegeben. Im Gegenteil: Aktuell sitzt er wieder auf dem Regiestuhl und dreht. Für die finale Stranger Things-Staffel ist Darabont aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Aber wie kam es dazu? Im Gespräch mit The Daily Beast verrät der Regisseur, was ihn zur Rückkehr bewegte.

Darabont sagt:

Was mich wirklich aus dem Ruhestand geholt hat, war, dass meine Frau und ich [Stranger Things] wirklich lieben. Unser heutigen [Filme und Serien] ist so voll von schrecklichen Menschen, die aus gierigen Gründen schreckliche Dinge tun, aber Stranger Things hat so viel Herz. Diese Positivität ist etwas, das mich richtig berührt hat.

Doch wie geht es danach weiter? Wird sich Darabont noch einmal einer größeren King-Verfilmung annehmen? Oder plant er etwas ganz anderes?

Ich habe das Filmgeschäft nicht vermisst, aber ich habe es vermisst, mit kreativen Leuten am Set zu sein. Es kann gut sein, dass es das letzte Mal war, aber wir haben noch Zeit.

Seine Zukunft als Regisseur lässt Darabont mit diesen Worten offen. Vorerst dürfen wir gespannt sein, wie sich eine von ihm inszenierte Stranger Things-Episode anfühlt. Als Horror- und Stephen King-Experte passt auf alle Fälle perfekt zu der Serie. Schon zuvor gab es zahlreiche King-Referenzen in den einzelnen Folgen.

Passend dazu: Erst vor wenigen Tagen feierte Die Verurteilten sein 30-jähriges Jubiläum. Bei der IMDb (Internet Movie Databse) führt der Film seit Jahren die Top 250 der besten Filme aller Zeiten an. Doch wie ist es, dieses Werk zum ersten Mal zu sehen? Unsere freie Autorin Sophia hat sich auf das spannende Experiment eingelassen.



Wann startet Stranger Things Staffel 5 bei Netflix?

Die Dreharbeiten zur 5. Staffel von Stranger Things sind noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir uns noch eine ganze Weile auf den Start der neuen Folgen gedulden müssen. Das Stranger Things-Finale trifft frühestens 2025 bei Netflix ein.