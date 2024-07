Er gilt als einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn kostenlos schauen kann

Der Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now erzählt eine einzigartige Reise ins Herz der Finsternis des Vietnamkriegs. Wer ihn noch nicht kennt, sollte das unbedingt ändern.

Dieses Jahr meldet sich Francis Ford Coppola mit Megalopolis in den Kinos zurück und wer sich fragt, warum das ein Ereignis ist, sollte erstmal eines der prägenden Meisterwerke des Regisseurs nachholen.

Apocalypse Now gehört zu den besten Kriegsfilmen überhaupt, was auch rund 24.000 Moviepilot:innen bezeugen können, die dem Film eine Durchschnittswertung von herausragenden 7,9 Punkten geben. Wie ihr den Klassiker von 1979 kostenlos schauen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der Kriegsfilm erzählt von einer mythischen Reise in die Dunkelheit

Coppolas Film spielt im Jahr 1969 im kriegsgebeutelten Vietnam. Captain Willard (Martin Sheen) wartet in Saigon auf einen neuen Auftrag, rechnet allerdings nicht mit den Ausmaßen der Reise, die vor ihm liegen wird. Er muss den angesehen Colonel Kurtz (Marlon Brando) ausfindig machen, der sich von seinen Vorgesetzten losgesagt und in Kambodscha seine eigene Basis aufgebaut hat. Für Willard beginnt eine Reise zu einem Mann, der ihn mit seiner eigenen Faszination für Krieg und Tod konfrontieren wird.

Studiocanal Robert Duvall in Apocalypse Now

Angelehnt an Joseph Conrads Kolonial-Erzählung Herz der Finsternis entwickelt sich in drei Stunden Laufzeit eine regelrecht mythische Fahrt durch die Höllenkreise des Krieges. Martin Sheen gibt sozusagen unseren Fährmann, dessen Route von größenwahnsinnigen Militärs (Robert Duvall), Playmates, Tigern und natürlich dem Tod gesäumt ist.

Im Verlauf dieser Reise bauen Coppola, Co-Autor John Milius, Kameramann Vittorio Storaro und das Team die verschwitzte Atmosphäre eines Albtraums bei helllichtem Tag auf. Aufwachen oder Abschalten sind allerdings keine Option, denn der sagenumwobene Colonel Kurtz zieht auch das Publikum in seinen Bann – lange bevor wir ihn sehen.

Apocalypse Now polarisierte bei Erscheinen 1979 die Kritik und war ein großer Erfolg an den Kinokassen. Über die Jahrzehnte tauchte der Film in diversen internationalen Bestenlisten auf (etwa bei Sight and Sound ), Zitate gingen in die Filmgeschichte ein (Stichwort: Napalm am Morgen) und der surreale Stil forderte Nachahmer heraus, darunter so unterschiedliche Filme wie Kong: Skull Island und Universal Soldier: Day of Reckoning.

Apocalypse Now streamt gratis in der ARD Mediathek

Falls ihr den Kriegsfilm-Klassiker nun nachholen wollt, kommt ihr genau richtig. Apocalypse Now steht bis zum 12. August 2024 im Angebot der ARD Mediathek zur Verfügung, das heißt, er kann kostenlos und ohne Abonnement gestreamt werden. Da der Film eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hat, ist er erst ab 22 Uhr abrufbar, außer ihr habt einen Account mit Altersbestätigung.

Zu sehen gibt es den Final Cut aus dem Jahr 2019. Das ist die von Francis Ford Coppola präferierte restaurierte Fassung des Films, die länger ist als die Kinofassung, aber kürzer als der sogenannte Redux.