Erst Winnie Puuh, jetzt Peter Pan: Horror-Trailer verwandelt Kinderfigur in grausamen Serienkiller

Rund um Winnie Puuh als Horror-Serienkiller entsteht gerade ein ganzes Slasher-Universum. Jetzt gibt's den ersten Trailer mit der legendären Kinderfigur Peter Pan als grausamen Mörder.

Winnie the Pooh: Blood and Honey war erst der Anfang. Mit der Low-Budget-Version des süßen Bären aus dem Hundert-Morgen-Wald als bizarrer Killer wurde der Grundstein für das sogenannte Poohniverse gelegt. Mit dem Cinematic Universe will Regisseur Rhys Frake-Waterfield die Albtraum-Avengers aus beliebten Kinderfiguren wie Puuh, Bambi und Peter Pan erschaffen.

Zu Letzterem kommt bald ein Horror-Solofilm mit dem Titel Peter Pan's Neverland Nightmare, in dem der ewige Junge Kinder entführt und noch schlimmere Dinge anrichtet! Jetzt könnt ihr einen ersten Trailer dazu schauen.

Hier ist der erste Trailer zu Peter Pan's Neverland Nightmare:

Peter Pan's Neverland Nightmare - Trailer (English) HD

Kinderheld als Serienkiller: Darum geht es in Peter Pan's Neverland Nightmare

Im Horrorfilm von Regisseur Scott Chambers mutiert die Kinderfigur zum skrupellosen Kindesentführer (Martin Portlock), der unter Erwachsenen außerdem unzählige Todesopfer verursacht.

Im Mittelpunkt der Story steht Wendy Darling (Megan Placito), die ihren Bruder Michael (Peter DeSouza-Feighoney) aus den Fängen von Peter Pan retten will. Dabei muss sie auf die Hilfe von Fee Tinkerbell (Kit Green) setzen. Die ist allerdings heroinabhängig, da sie die Droge mit Feenstaub verwechselt.

Wer Winnie the Pooh: Blood & Honey und die Fortsetzung Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 gesehen hat, wird sich ungefähr vorstellen können, was für eine Art Film mit Peter Pan's Neverland Nightmare auf einen zukommt …

Wann startet der Peter Pan-Horror im Kino?

Peter Pan's Neverland Nightmare soll Anfang 2025 im Kino starten – zumindest in den USA. Ein deutscher Starttermin ist aktuell noch nicht bekannt. Wenn ihr ins Poohniverse einsteigen wollt, könnt ihr Winnie the Pooh: Blood and Honey bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat gibt's den Streifen zurzeit nirgends.