Das gab es in 128 Jahren Horror-Geschichte noch nie: Die Albtraum-Avengers kommen, ob ihr wollt oder nicht

Vergesst Marvels Avengers: Jetzt kündigt sich ein völlig neues Film-Universum mit legendären Figuren an. Im Poohniverse treffen u.a. die Horror-Versionen von Winnie Puuh, Tinkerbell und Bambi aufeinander.

In den 2010er Jahren hat jedes Filmstudio in Hollywood versucht, sein eigenes Marvel Cinematic Universe zu schaffen. Gemeint ist damit ein großes Film-Universum, das auf einer bekannten Marke basiert und seine Figuren über mehrere Filme hinweg aufbaut, ehe diese in einem Crossover-Event à la The Avengers zusammentreffen.

Die meisten dieser Versuche sind gescheitert, allen voran das Dark Universe aus dem Hause Universal, das ikonische Horror-Monster in einer epischen Geschichte vereinen wollte. Nach dem Startschuss, Die Mumie, war allerdings schon Schluss. Doch keine Angst, das nächste schauerliche Film-Universum kündigt sich bereits an.

Blutiges Horror-Universum im Anmarsch: Im Poohniverse treffen Winnie Puuh, Tinkerbell und Bambi aufeinander

Der Erfolg von Winnie the Pooh: Blood and Honey macht es möglich: In dem Trash-Spektakel verwandelt sich der Held zahlreicher Kinderfilme in einen Serienkiller und sorgt für Albträume. An den Kinokassen war der Horror-Trip ein großer Erfolg und konnte bei einem Budget von 50.000 US-Dollar über 5,2 Millionen US-Dollar einspielen.

Die Fortsetzung, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, war schnell beschlossene Sache. Wie Variety erfahren hat, ist das aber nur die Spitze des Eisbergs. Jagged Edge Productions und ITN Studios planen das sogenannte Poohniverse, das passend zum Avengers-Vorbild mit dem Zusatztitel Monsters Assemble aufwartet.

Jagged Edge Productions/ITN Studios Poohniverse: Monster Assemble

Genau wie bei Marvel, DC und Co. ist das Ziel, verschiedene Charaktere in ihren eigenen Filmen einzuführen, bevor die blutrünstigen Killer in einem epischen Horror-Schlachtfest aufeinandertreffen. Zu den Albtraum-Avengers gehören folgende Namen:

Winnie Puuh

Bambi

Tinkerbell

Pinocchio

Peter Pan

Tigger

Piglet

The Mad Hatter

Sleeping Beauty

Spätestens 2025 werden alle diese Figuren in die Public Domain übergegangen sein. Das bedeutet, dass die vorherige Urheberschaft nicht mehr geltend ist. Jeder kann einen Film mit Winnie Puuh drehen, egal ob Horror-Thriller, Sci-Fi-Abenteuer oder ein Oscar-Drama. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wann startet der Poohniverse-Film im Kino?

Neben Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, der in den USA am 26. März 2024 erscheint, erwarten uns aus dem Poohniverse viele weitere Titel. Bereits bekannt sind Bambi: The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare und Pinocchio Unstrung. Am Ende steht der große Poohniverse-Film von Winnie Puuh: Blood and Honey-Regisseur Rhys Jake-Waterfield. Konkrete Starts stehen aber noch nicht fest.