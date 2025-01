Feuer in Los Angeles stoppt Dreh mehrerer Serien: The Rookie, NCIS, Grey's Anatomy und mehr sind betroffen

Verheerende Waldbrände in Kalifornien haben mehrere Tote gefordert und lassen auch die Produktion mehrerer Serien wie The Rookie, NCIS und Grey's Anatomy zum Erliegen kommen.

Die seit Dienstag dieser Woche tobenden Brände in Los Angeles haben bereits mehrere Opfer gefordert und großen Schaden angerichtet, den man noch gar nicht komplett ermessen kann. CNN spricht aktuell von aktuell fünf Toten, die Tagesschau berichtete zuletzt von mindestens 2000 zerstörten Gebäuden.

Etwa 130.000 Anwohner:innen inklusive zahlreicher Promis wurden bereits aus ihrem Zuhause evakuiert und auch mehrere Hollywood-Produktionen kommen im Angesicht der fegenden Feuer zum Erliegen.

Feuer in Kalifornien: Produktionspause für The Rookie, NCIS, Grey's Anatomy und weitere Serien

Über ein Dutzend Serien, die in und um Los Angeles produziert werden, müssen aufgrund der Brände eine Pause einlegen. Das offizielle Freigabeamt Film LA entzog sogar sämtliche Drehgenehmigungen zum Filmen in mehreren Gebieten Kaliforniens. Laut The Hollywood Reporter liegen aktuell folgende Serienproduktionen bis auf Weiteres auf Eis:

Auch Shows wie The Price Is Right und Jimmy Kimmel Live! sind vom Drehstopp betroffen. Wann die Produktion der Serien wieder aufgenommen werden kann, ist bisher nicht bekannt. Im Moment versuchen 7500 Feuerwehrleute, der Situation vor Ort Herr zu werden. Sogar die Nationalgarde ist im Einsatz.

Erst 2023 kam der Betrieb in Hollywood großflächig zum Erliegen. Allerdings nicht aufgrund von höherer Gewalt, die durch die Folgen des Klimawandels begünstigt wurde, sondern aufgrund des Arbeitskampfes der Schreibenden und Schauspielenden der Traumfabrik. Der sogenannte Hollywood-Streik wurde nach 148 Tagen beendet.

Hoffen wir, dass die Waldbrände früher nachgeben als damals die Studios. Mit erleichterndem Regen ist im Gebiet Los Angeles in den kommenden Tagen allerdings nicht zu rechnen.