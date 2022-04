Germany's Next Topmodel versteckt die beste Kandidatin und die Fans sind verzweifelt

Die neue Folge Germany's Next Topmodel bietet enormen emotionalen Zündstoff. Lieselotte darf trotz allem bleiben und die Lieblingskandidatin taucht kaum auf. Die besten Reaktionen zur Folge.

Gestern lief die 9. Folge Germany's Next Topmodel. Die Kandidatinnen mussten erst ein aufgedrehtes Marionetten-Shooting hinter sich bringen, um sich auf die harte Modell-Realität vorzubereiten, wo sowas schließlich jeden Tag vorkommt. Im Finale liefen sie als Zungen verkleidet (in roten Kleidern) aus dem staunenden Mund einer einer übergroßen Papp-Heidi Klum. Eine ganz normale GNTM-Folge also. Wir haben die besten Reaktionen bei Twitter gesammelt.

Wo ist Viola? Germany's Next Topmodel-Fans vermissen die Favoritin

Die Germanys Next Topmodel-Fans sind bei alldem Schabernack vor allem eines: Sauer, dass Kandidatin Viola regelmäßig in den hinteren Reihen der Show vergraben wird.

Auch wir sehen Viola in unserer Germanys Next Topmodel-Übersicht als Favoritin. Trotz des großen Fanzuspruchs kriegt sie allerdings vergleichsweise wenig Screentime. Woran liegt das? Haben die Redakteur:innen der Show das Publikumsliebling-Potential von Viola womöglich unterschätzt?

Der beliebteste Tweet des Abends verbindet die zwei größten Pop-Themen der Woche: Will Smiths Ohrfeige und Viola.

Die Thirst-Tweets zu Viola sind nicht nur zahlreich, sondern auch die kreativsten unter dem GNTM-Hashtag:

Hoffen wir, dass die Show die Zeichen der Zeit erkennt und die 21-jährige in den nächsten Folgen mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Hier noch das verstörendste Bild der neuen GNTM-Folge

Wer ist in der neuen Folge Germany's Next Topmodel rausgeflogen?

Es erwischte Annalotta. Die 20-jährige stand zusammen mit Kandidatin Lieselotte auf der Kippe. Letztere kam nur weiter, weil sie bereits ein Casting für die Folge-Woche in der Tasche hat. Das sorgt nicht nur bei Annalotta für Unmut. Ein Teaser deutet heftigen Beef zwischen Lieselotte und den anderen Kandidatinnen an. Am 7. April kommt die neue Folge Germany's Next Topmodel.

