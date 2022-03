Alle Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen 2022 – mit Bildern, Siegchancen & Instagram-Profilen

Wer gewinnt GNTM 2022? Wir stellen alle Models der neuen Staffel Germany's Next Topmodel mit ihren Instagram-Profilen vor. Eine Top-Favoritin haben wir auch schon.

Seit zwei Monaten läuft die neue Staffel Germany's Next Topmodel. Der Wettbewerb um den Model-Thron wird immer dichter. Denn: "NUR EINE KANN GERMANYS NEXT TOPMODEL WERDEN" (Zitat: Heidi Klum in jeder, wirklich jeder Folge).

Heute läuft Folge 8 bei ProSieben um 20.15 Uhr. Unter den verbliebenen 17 Kandidatinnen kristallisieren sich allmählich Favoritinnen heraus. Das Preisgeld beträgt 100.000 Euro. Wir stellen alle Models kurz mit Bildern aus ihren Instagram-Profilen vor.

Das Wichtigste: Wir geben eine Prognose über die mögliche Siegerin ab, die wir von nun an jede Woche aktualisieren. Egal, wer Germany's Next Topmodel 2022 gewinnt – hier werdet ihr es zuerst lesen. Wem wir derzeit den Sieg am ehesten zutrauen, lest ihr am Ende des Artikels. Alle Germany's Next Topmodel-Folgen könnt ihr bei Joyn * streamen.

Alle Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen mit Bildern, Instagram-Profilen und Siegchancen

GNTM-Kandidatin 1: Noëlla

Alter : 24

: 24 Siegchancen: 25 Prozent. Sie bleibt nicht nur mit ihrem Signature-Move (Rücken verbiegen) in Erinnerung. Noëlla zeigt jene Mischung aus Unerfahrenheit, Ehrgeiz und großem Entwicklungspotential, mit der es bei GNTM in der Regel weit geht.

GNTM-Kandidatin 2: Paulina

Alter : 32

: 32 Siegchancen: 5 Prozent. Sie ist eine der unauffälligeren Kandidatinnen. Was nichts bedeuten muss. Viele spätere Siegerinnen haben das Feld von hinten aufgerollt. Aber mit der Top 10 dürfte Paulina schon zufrieden sein.

GNTM-Kandidatin 3: Vanessa

Alter : 20

: 20 Siegchancen: 40 Prozent. Nicht nur wegen des auffälligsten Umstylings gehört sie zum engsten Favoritinnenkreis. Heimst viel Heidi-Lob ein und macht kaum Fehler. Die Romina der neuen Staffel.

GNTM-Kandidatin 4: Inka

Alter : 19

: 19 Siegchancen: 5 bis 15 Prozent. Inka ist schwer einzuschätzen, da sie aufgrund eines positiven Corona-Tests erst in der letzten Folge wieder zur Sendung stieß – und direkt eins der auffälligsten Umstylings erhielt.

GNTM-Kandidatin 5: Annalotta

Alter : 20

: 20 Siegchancen: Gehen aktuell gegen 0 Prozent. Annalotta bringt kaum Eigenschaften, keine Geschichte oder außergewöhnliche Leistungen mit, die sie in die Top 10 tragen könnten. Favoritin auf einen Rauswurf in den nächsten drei Folgen.

GNTM-Kandidatin 6: Jessica

Alter : 21

21 Siegchancen: 0 bis 5 Prozent. Ähnlicher Fall wie Annalotta. Siegchancen sind leider kaum vorhanden.

GNTM-Kandidatin 7: Sophie

Alter : 18

: 18 Siegchancen: 10 Prozent. Wäre GNTM ein Aufmerksamkeitswettbewerb, würde Sophie gewinnen. Ihr Hashtag glüht bei jeder Folge. Sie wird weit kommen, weil sie für Einschaltquoten sorgt. Für die Quoten-Bringerinnen ist aber traditionell kurz vorm Finale Schluss.

GNTM-Kandidatin 8: Lena

Alter : 21

: 21 Siegchancen: 10 Prozent. Der scheuen Teilnehmerin fehlt noch der Durchbruch. Kommt der noch, könnte sie es weit bringen.

GNTM-Kandidatin 9: Lieselotte

Alter : 66

: 66 Siegchancen: 15 Prozent. Wie Sophie gehört sie zu den Kandidatinnen, die das Publikum beschäftigen. Von allen Teilnehmerinnen hat sie eine der besten Geschichten zu erzählen und legte eine interessante Entwicklung hin.

GNTM-Kandidatin 10: Amaya

Alter : 18

: 18 Siegchancen: 5 Prozent. Hat ihre Rolle im Cast noch nicht gefunden

GNTM-Kandidatin 11: Martina

Alter : 50

: 50 Siegchancen: 50 Prozent. Diese Staffel GNTM ließ erstmals ältere Kandidatinnen zu und Martina gehört bisher zu den absoluten Überperformerinnen. Die Top 3 sollte ihr sicher sein. Der Weg zum Sieg führt wohl ebenfalls nur über Martina.

GNTM-Kandidatin 12: Anita

Alter : 20

: 20 Siegchancen: 15 Prozent. Anita ist extrem ehrgeizig, was sich etwa an ihrer Enttäuschung über das ausgebliebene Umstyling zeigte. Sie wird sich zerreißen, um weit zu kommen und sowas belohnt Heidi in der Regel.

GNTM-Kandidatin 13: Vivien

Alter : 21

: 21 Siegchancen: 5 Prozent. Kandidatin ohne Ecken und Kanten. Kurz vor oder kurz nach der Top 10 müsste Schluss sein, wenn Vivien nicht plötzlich explodiert.

GNTM-Kandidatin 14: Juliana

Alter : 24

: 24 Siegchancen: 10 Prozent. Ähnlicher Fall wie bei Anita. Juliana hat ihren regulären Job aufgegeben, um bei GNTM mitzumachen. Mehr Hingabe an ein Fernsehformat ist kaum möglich. Juliana reißt zudem immer wieder Szenen an sich. Fürs Finale könnte es reichen.

GNTM-Kandidatin 15: Luca

Alter : 19

: 19 Siegchancen: 5 Prozent. Kaum vorhanden, Luca ist sympathisch, fällt bisher aber vor allem als Freundin erfolgreicherer Kandidatinnen auf.

GNTM-Kandidatin 16: Lou-Anne

Alter : 18

: 18 Siegchancen: 20 Prozent. Die Tochter von Martina gehört zu den unkonventionellsten Kandidatinnen dieser diversen Staffel. Ohne ihre Leistung schmäler zu wollen: Fürs Finale könnte es auch reichen, weil die Verantwortlichen den Mutter-Tochter-Wettstreit möglichst lange ausbreiten werden.

Die aktuelle GNTM-Favoritin: Viola

Alter : 21

: 21 Siegchancen: 60 Prozent. Viola ist unser Top-Pick. Die albernen Jan Böhmermann-Gerüchte stellten nur die Einzigartigkeit von Viola heraus, die sich in keine der herkömmlichen Schubladen stecken lässt. Auch Heidi preist ihre Entwicklung: Viola, die anfangs unsicher wirkte, glänzt mittlerweile regelmäßig, ohne sich zu verbiegen. Diese Kombi hat schon andere Germany's Next Topmodel-Siegerinnen hervorgebracht.

Germany's Next Topmodel 2022: Diese Kandidatinnen sind nicht mehr dabei

Barbara

Emilie

Jasmin

Julia

Wann läuft das GNTM-Finale bei ProSieben?

Von den aktuell 17 Frauen werden vier Kandidatinnen ins Finale am 5. Mai 2022 einziehen, das ProSieben mit einer großen Show wohl wieder live überträgt.

