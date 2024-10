Günther Jauch macht sich über Telefonjoker lustig bei Wer wird Millionär: "Er braucht länger als die Kandidatin"

Ein Zusatzjoker kam bei Wer wird Millionär? gleich zweimal zum Einsatz. Nachdem er sich bei der ersten Frage für die richtige Antwort entschieden hatte, war er sich bei der zweiten nicht mehr so sicher - sehr zur Belustigung von Günther Jauch.

Die Kandidat:innen bei Wer wird Millionär? haben zu Beginn die Wahl eines Zusatzjokers auf Kosten einer Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro. Einer der ausgewählten Zusatzjoker schaffte es am Montag, den 23. September sogar bei zwei Kandidat:innen in die Auswahl. Während er die erste Frage souverän beantwortete, schien er bei der zweiten Frage größere Probleme zu haben.



Kandidatin bei Wer wird Millionär hatte Schwierigkeiten bei Geografie-Frage

Kathrin Tremel aus dem fränkischen Lichtenfels war die letzte Kandidatin der Sendung und schaffte es mit nur einem Jokereinsatz bis zur 16.000-Euro-Frage. Bei der nächsten Frage kam sie allerdings ins Stocken: “Durch welche Region verläuft keine Bundesländer-Grenze?” Kathrin konnte zwei Regionen ausschließen und schwankte nur noch zwischen Ostfriesland und der Eifel. Sie entschied sich für den Zusatzjoker.



Der Geografiestudent stand sofort auf, als der Zusatzjoker aufgerufen wurde. Da er sich bereits bei einem anderen Kandidaten bewährt hatte, entschied sich Kathrin für den Studenten.

Der Joker strauchelt, Jauch amüsiert sich darüber: "Er braucht länger als die Kandidatin"

Auch der Zusatzjoker schwankte bei dieser Frage zwischen Ostfriesland und der Eifel. Er meinte, Ostfriesland liege in Niedersachsen und grenze an die Niederlande, während die Eifel in Nordrhein-Westfalen liege. Als sich der Geografiestudent schließlich wieder für Ostfriesland entschied, brach Gelächter im Studio aus. Günther Jauch konterte:



Also der Spannungsfaktor war super, aber ganz kapieren tue ich’s nicht. Das klang nach zwei richtigen Antworten.



Nachdem der Student mit Jauchs Kommentar konfrontiert wurde, änderte er seine Antwort auf die Eifel mit der Begründung, dass das Ostfriesland durch Bremen verlaufe. Nach kurzer Zeit schwankte er jedoch wieder, da er vermutete, dass die Eifel auch nach Rheinland-Pfalz übergeht. Als Jauch ihn förmlich zu einer Antwort zwang, schwieg er weiter und dachte nach. Jauch machte sich daraufhin über ihn lustig:



Er braucht länger als die Kandidatin, der Wahnsinn!



Er entschied sich schließlich für die Eifel.



Wer wird Millionär?: Telefonjoker entschied sich gegen Zusatzjoker

Daraufhin schlug Jauch vor, Kathrin solle zur Sicherheit noch den Telefonjoker wählen. Sie willigte ein und rief einen Erdkundelehrer an. Dieser entschied sich ziemlich sicher für Ostfriesland und betonte, dass Bremen nicht dazu gehöre. Jauch wies humorvoll auf die Diskrepanz der beiden Antworten hin:



Zusatzjoker contra Telefonjoker. Geografiestudent gegen Geografielehrer. Kampf der Giganten.

Kathrin entschied sich schließlich für Ostfriesland, was sich als die richtige Antwort herausstellte.



Wann und wo Wer wird Millionär? läuft

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Wer die letzte Folge verpasst hat, kann sie bei RTL+ auf Abruf sehen.