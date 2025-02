"Habe noch nie so einen Film gesehen": Neuer Jenna Ortega-Thriller enthüllt Trailer, in dem ein Popstar dem Wahnsinn verfällt

Wednesday-Star Jenna Ortega ist demnächst in einem Musik-Horror-Thriller mit The Weeknd zu sehen. Der Trailer verspricht eine experimentelle Künstler-Odyssee der Schlaflosigkeit.

Mit Hurry Up Tomorrow scheint ein musikalischer Horror-Trip auf uns zuzukommen, bei dem es kaum verwundert, dass Jenna Ortega (Wednesday) nur schwer Worte findet für das Projekt: "Es ist ein Mix aus psychologischem Thriller und Drama. Ich kann ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen Film gesehen." Das waren die Worte des Wednesday-Stas im EW -Interview, kurz bevor der erste Trailer erschien:

Hurry Up Tomorrow - Trailer (English) HD

Der Film von Trey Edward Shults (It Comes at Night) porträtiert den Popsänger The Weeknd als kurz vorm Zusammenbruch stehenden Künstler, der in seiner Schlaflosigkeit einer Frau (Ortega) begegnet, die seine Realität auseinanderzuhauen droht.

Die musikalische Psycho-Prämisse ist aber nicht das einzige abgefahrene Alleinstellungsmerkmal von Hurry Up Tomorrow. Der Filmtitel ist gleichzeitig der des sechsten Studioalbums von Abel Tesfaye aka The Weeknd, das Ende Januar international herauskam und das letzte Projekt des Musikers unter seiner Pop-Persona sein soll. Filmemacher Shults brachte dieses in Drehbuch- und später Filmform, um ein Komplementärstück zum Album zu schaffen.

Gegenüber W Magazine meinte Tesfaye , den man auch aus der verrissenen HBO-Serie The Idol kennt, bereits 2023 Folgendes über sein Abschlussalbum Hurry Up Tomorrow:

Das Album ist vermutlich mein letztes Hurra als Weeknd. Das ist etwas, was ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Ich werde immer noch Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich möchte Weeknd trotzdem töten. Und das werde ich.

Ebenfalls im Cast sind Barry Keoghan, Gabby Barrett und Charli D'Amelio. Und wer vorher schon einen Blick auf Jenna Ortega in Wednesday Staffel 2 erhaschen möchte, kann das neuerdings mit dem Teaser-Trailer von Netflix tun.

Wann kommt Hurry Up Tomorrow in die Kinos?

Einen deutschen Filmstart hat der Weeknd-Musik-Thriller mit Jenna Ortega noch nicht, der US-Start ist für den 16. Mai 2025 eingeplant. Wer den Sänger vorher schon als Serien-Star erleben will, findet seine Serie The Idol bei Sky Go und WOW.