Serienkiller-Jagd als starker Actionfilm: John Wick-Fans sind bei I, the Executioner genau richtig

Nachschub für Fans spannender Action-Thriller liefert der wehrhafte Serienmörder-Film I, the Executioner, der an einen der erfolgreichsten südkoreanischen Filme überhaupt anknüpft.

Die Fantasy Filmfest White Nights hatten dieses Jahr einen Film im Programm, der mit seiner handfesten Action vor allem John Wick-Fans überzeugen dürfte, auch wenn er einen etwas anderen Tonfall anschlägt: I, the Executioner startet bald auch im Stream.

I, the Executioner beschwert großem Action-Erfolg eine Fortsetzung

I, the Executioner knüpft an die Figuren aus Ryu Seung-wans Actionfilm Veteran – Above the Law an, der 2015 erschien und laut Kobis mit über 13 Millionen gelösten Kinotickets (bei 51 Millionen Einwohner:innen) in seinem Heimatland zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt gehört. Um das Sequel zu verstehen, müsst ihr den Vorgängerfilm aber nicht zwangsläufig gesehen haben, weil er mit einer völlig neuen Geschichte aufwartet: der Jagd nach einem Serienkiller.

Polizist Seo Do-cheol (Hwang Jung-min) arbeitet als Gesetzeshüter schon lange in der Abteilung für Gewaltverbrechen. Als der Tod eines Professors mit einem früheren Mord in Verbindung gebracht wird, ist klar: Ein Serienmörder geht um und Angst breitet sich aus. Während das Ermittlungsteam mit Park Sun-woo (Jung Hae-in) einen vielversprechenden Neuling rekrutiert und sich auf Spurensuche begibt, triezt der Täter sie bald mit einem Online-Video, in dem er sein nächstes Opfer bekannt gibt.

Action übertrumpft Humor: I, the Executioner beeindruckt mit wehrhaftem Serienkiller

Wer Veteran kennt, ahnt bereits, dass auch die Fortsetzung der Action-Reihe einen ungewöhnlichen Tonfall anschlägt: Denn der Film I, the Executioner ist keine reine, düstere Serienkiller-Jagd, wie die Handlungsbeschreibung suggeriert, sondern versteht sich auch als Komödie. Gleich zu Beginn wird beispielsweise ein illegales Casino hochgenommen und die rasante Verfolgung wird angehalten, damit die Menge gemeinsam einen an einer Feuerleiter hängenden Mann anfeuern kann, nicht abzurutschen.

An manchen Stellen mag der offensiv eingestreute Humor befremdlich wirken, wenn hinter der nächsten Gag-Ecke ein Auto wartet, das zwölf Motorradfahrer:innen niedermäht oder ein Menschenleben auf der Bordsteinkante endet. Letztendlich triumphiert die Action jedoch über gelegentlich unpassende Witze, denn die körperlichen Auseinandersetzungen und Verfolgungsjagden lassen nicht nur John Wick-Herzen höherschlagen.

Auf einem Volksfest regt die Parkour-Flucht über Dächer und Treppen selbst beim Zuschauen zur Adrenalinausschüttung an. In einem Tunnel wird die finale Konfrontation unausweichlich, wenn auf einem glasbedeckten Boden keine Chance zum Ausweichen besteht. Und im prasselnden Regen auf einem Hausdach spritz das Wasser nur so, wenn Körper sich im Kampf verrenken und nasse Fäuste fliegen. In diesen herausragenden Kampfszenen gibt sich I, the Executioner ganz der visuellen Lust an Bewegungen und findet so ganz zu sich – als sehenswertes Action-Kino, das für den Moment lebt.



I, the Executioner erhält in Deutschland, genau wie sein Vorgänger Veteran, einen Heimkino-Start: Ab dem 21. Februar 2025 könnt ihr den Actionfilm im Stream leihen und ab dem 28. Februar auf DVD und Blu-ray kaufen *.

Wer die Fantasy Filmfest White Nights verpasst hat, kann sich außerdem schon die Fantasy Filmfest Nights im Mai 2025 vormerken, wo wieder brandneue Genre-Filme laufen werden.

