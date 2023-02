Harrison Ford erklärt seine unfassbare Indiana Jones 5-Verjüngung: "Das ist wirklich mein Gesicht"

Harrison Ford wird für Indiana Jones 5 per AI-Technik verjüngt. Laut dem Star wurde dafür sogar Filmmaterial durchsucht, das gar nicht veröffentlicht wurde.

Im Trailer zu Indiana Jones und der Ruf des Schicksals vermöbelt Indy wieder Nazis. Und das, obwohl Darsteller Harrison Ford mittlerweile 80 Jahre alt ist, AI-Technik (engl. artificial intelligence, künstliche Intelligenz) sei Dank. Wie die funktioniert, versuchte der Star jetzt im Interview genauer zu erklären.

Indiana Jones 5-Technik durchsucht ganze Archive nach Harrison Fords Gesicht

Zu einem Bild seines per CGI verjüngten Gesichts erörterte er in der Late Show with Stephen Colbert:

Das ist wirklich mein Gesicht. Sie haben dieses von einer künstlichen Intelligenz gesteuerte Programm, das das gesamte Filmarchiv [des Indiana Jones-Produzenten] Lucasfilm durchgeht. Da ich viele Filme für sie gedreht habe, haben sie viel Material. Selbst von Filmszenen, die gar nicht erst entwickelt wurden. [Beim Dreh] habe ich kleine Punkte im Gesicht und sage meine Sätze und sie [kümmern sich um den Rest]. Es ist fantastisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anhand des Archivmaterials von Ford aus Lucasfilm-Blockbustern wie Jäger des verlorenen Schatzes oder Krieg der Sterne kann das Programm eine 3D-Maske von Fords Gesicht in sämtlichen mimischen Stadien und unter allen Lichtbedingungen erstellen. Die "Punkte im Gesicht" dienen beim sogenannten Motion-Capturing-Verfahren dazu, für das Einfügen der verjüngten Gesichtsanimation ein Ziel im Filmmaterial zu haben.

Wann kommt Indiana Jones 5 ins Kino?

Viele Fans fragen sich derzeit, ob es eine gute Idee ist, Ford für sein neuestes Abenteuer wirklich zu verjüngen. Sie werden ihre Antwort schon bald bekommen. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals erscheint am 29. Juni 2023 im Kino.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.