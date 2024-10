Heute im TV: Größenwahnsinniges Sci-Fi-Epos mit Kevin Costner, das damals der teuerste Film überhaupt war

Ein geradezu irrwitziges Spektakel könnt ihr euch heute im TV ansehen. Kevin Costner muss sich in einer sehr speziellen Sci-Fi-Endzeit-Atmosphäre durchschlagen.

Filme wie Waterworld sind heute eine absolute Seltenheit und waren es seinerzeit auch schon. Die besonderen Umstände bei den Dreharbeiten haben dazu geführt, dass der Film damals der teuerste überhaupt wurde. Ihr könnt euch das Sci-Fi-Spektakel heute im TV ansehen.

Worum geht's in Waterworld mit Kevin Costner?

Die Erde wurde in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft komplett überflutet. Menschen leben nur noch auf schwimmenden Städten, Booten oder Schiffen. Manche von ihnen sind aber weiterhin überzeugt davon, dass es irgendwo noch einen Ort geben muss, der nicht überschwemmt wurde – das legendäre Dryland.

Womöglich zeigt ein Tattoo auf dem Rücken eines jungen Mädchens den Weg dorthin. Darum sind ihr und ihrer Adoptivmutter die fiesen Smoker auf den Fersen, angeführt vom brutalen Deacon (Dennis Hopper). Glücklicherweise gerät aber der mysteriöse Mariner (Kevin Costner) zwischen die Fronten, der der jungen Enola und Helen widerwillig hilft und ungeahnte Fähigkeiten mitbringt.

Waterworld war damals der bis dato teuerste Film und das hat absurde Gründe



Waterworld mixt Endzeit-Stimmung mit Sci-Fi-, Piraten- und Western-Elementen. Ihr könnt euch das Ganze in etwa wie Mad Max auf hoher See vorstellen, nur mit noch mehr Wahnwitz und sogar noch kurioseren Gestalten. Selbstverständlich lauern aber nicht nur an der Wasser-Oberfläche Gefahren, sondern auch in den Tiefen des Ozeans.

Eigentlich sollte die Produktion von Waterworld nur um die 100 Millionen US-Dollar kosten. Das Budget hat sich dann aber auf über 175 Millionen aufgebläht. Unter anderem deshalb, weil Regisseur Kevin Reynolds und Produzent Kevin Costner unbedingt auf echten Gewässern und nicht in einem Tank drehen wollten. Mit dem Ergebnis, dass laut Forbes durch einen Sturm teure Kulissen zerstört wurden.

Waterworld war nur der Anfang vom Ende der Karriere Kevin Costners, der sich mit Postman und Wyatt Earp ins Abseits manövriert hat. Mittlerweile ist er aber wieder da, und zwar sehr erfolgreich. Das verdanken wir vor allem dem Yellowstone-Universum und den aktuell darauf folgenden Horizon-Filmen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Waterworld?

Ihr könnt euch das Endzeit-Epos am heutigen Samstag, den 5. Oktober um 21:40 Uhr auf ZDFneo zu Gemüte führen. Es dauert bis 23:40 Uhr und eine Wiederholung ist fürs Erste nicht geplant.

Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den postapokalyptischen Sci-Fi-Streifen online anzusehen. Das geht beispielsweise bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Amazon.

