Heute im TV: Sci-Fi-Flop mit Rihanna, der eine komplett absurde Idee mit 220 Millionen Dollar Budget verfilmte

Selten flog ein Blockbuster mit seiner Idee derart auf die Nase wie Battleship im Jahr 2012. Heute könnt ihr den Sci-Fi-Blockbuster mit Rihanna (!) im TV sehen.

Filme sind ein Produkt ihrer Zeit und das trifft auf diesen Blockbuster in ganz besonderem Maße zu. Es gab eine Zeit vor nicht mal 15 Jahren, als Studios bereit waren, für eine Verfilmung des Brettspiels Schiffe versenken über 200 Millionen US-Dollar auszugeben. Genau, es geht um Battleship, der heute im TV läuft. Wir erklären das bizarre Konzept des Films und seine vollkommene Fehlkalkulation.

Schiffe versenken als Film?! Das passiert in Battleship

Der Strategie-Aspekt von Schiffe versenken lässt sich durchaus in einen Film übertragen. Nur wurde daraus eine furchtbar generische Handlung gestrickt. Battleship ist irgendwas zwischen Pearl Harbour und Independence Day. Der Film spielt auf einem Marine-Stützpunkt. Der junge Marine-Offizier Alex Hopper (Taylor Kitsch) und sein Bruder Stone (Alexander Skarsgård) sind auf Hawaii stationiert. Dort sehen sie sich mit einer Alieninvasion konfrontiert. Die Aliens sind einem Signal der Menschen gefolgt, die sie als Einladung ins Weltall geschickt hatten. Doch anscheinend haben die Aliens die Einladung falsch verstanden – was Alex und seine Kameraden bald hautnah zu spüren bekommen.

Battleship - Trailer (Deutsch) HD

Mittendrin im Geschehen befindet sich Superstar Rihanna, die in Battleship ihr Schauspiel-Debüt gab und die Rolle der schlagfertigen Waffenexpertin Raikes übernahm. Sie ließ sich von der Erfahrung nicht abschrecken und spielte zum Beispiel in Ocean's 8 wieder eine größere Rolle.

Battleship war extrem teuer und floppte fürchterlich

Wie kam die Idee, Schiffe versenken zu verfilmen, überhaupt zustande? Reisen wir mal 12 Jahre in die Vergangenheit. Superhelden-Filme waren bereits eine sichere Einnahmequelle für die Hollywood-Studios, aber sie beherrschten das Kino noch nicht so dominant wie heute. Die erfolgreichste Blockbuster-Reihe war nicht das MCU, sondern: Transformers. Die Michael Bay-Kracher spielten verlässlich über eine Milliarde Dollar ein – obwohl oder weil sie auf Spielzeugen basierten. So genau weiß man das nicht. (Im Heimkino: Sci-Fi-Kult mit einem der besten Filmtitel aller Zeiten *)

Das Studio Universal zog aus dem Goldesel "Transformers" offenbar die falschen Schlüsse. Die Idee, aus dem Kinderspiel Schiffe versenken einen aufwendigen Sci-Fi-Action-Blockbuster zu bauen, war geboren. Vielleicht war sie gar nicht so schlecht. Zumindest nicht schlechter, als Spielzeugroboter, die sich in Autos verwandeln können, in das Zentrum eines Blockbusters zu stellen.

Ob man sie jedoch unbedingt mit einem Budget von bis zu 220 Millionen US-Dollar umsetzen musste? Nun ja. Der Blockbuster knüpfte nicht mal annähernd an die Erfolge der Transformers-Reihe an. Er spielte laut Box Office Mojo lediglich 303 Millionen US-Dollar ein. Rechnen wir die Marketing-Kosten von ca. 200 Millionen Dollar zum Produktionsbudget, landet Battleship weit in den roten Zahlen.

Wann läuft Battleship im TV?

Battleship läuft auf Samstag um 20.15 Uhr bei VOX im Free-TV. Eine Wiederholung des Sci-Fi-Krachers ist nicht vorgesehen. Ihr könnt ihn aber bei Netflix streamen.

