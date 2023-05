Heute im TV: Sci-Fi-Kracher über gewaltige Katastrophen, der extrem erfolgreich war, obwohl er viel falsch macht

Auf Kabel eins läuft am Mittwochabend Knowing. Der Sci-Fi-Thriller mit Nicolas Cage ist bei der Kritik durchgefallen, aber an den Kinokassen wurde er zum großen Erfolg.

In dem Sci-Fi-Thriller Knowing von I, Robot-Regisseur Alex Proyas muss Nicolas Cage als MIT-Professor das Ende der gesamten Menschheit verhindern. Falls ihr den Film noch nie gesehen habt, könnt ihr ihn am Mittwoch um 20:15 Uhr bei Kabel eins schauen. Die Kritiken zu Knowing von 2009 sind nicht gerade positiv ausgefallen, doch an den Kinokassen konnte Cage trotzdem einen echten Hit für sich verbuchen.

Sci-Fi-Weltuntergang: Darum geht es in Knowing

In der Handlung des Science-Fiction-Thrillers lagert eine Schulklasse in den 50ern Überlegungen zu ihren Visionen der Zukunft in einer Zeitkapsel ein. 50 Jahre später stößt Caleb Koestler (Chandler Canterbury) auf ein Blatt Papier mit einer rätselhaften Zahlenfolge, die er seinem Vater John (Nicolas Cage) zeigt. Der MIT-Professor findet heraus, dass die Zahlen in Zusammenhang mit verschiedenen globalen Katastrophen und Unfällen stehen. Plötzlich geht es um das Schicksal der zukünftigen Menschheit.

Knowing punktete als Box Office-Erfolg – trotz mieser Bewertungen

Mit einem Rotten Tomatoes-Score von nur 34 Prozent ist Knowing bei der Kritik durchgefallen. Dem Film werden unter anderem Sci-Fi-Klischees, leblose Charaktere und ein lachhaft schlechtes Ende vorgeworfen. An den Kinokassen hatten diese negativen Kritiken aber keine Auswirkung. Knowing spielte mit einem Budget von 50 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit stolze 183 Millionen Dollar ein. Damit gilt Alex Proyas' Werk als finanzieller Hit.

