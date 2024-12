Heute kommt ein 4 Stunden langer Abenteuer-Marathon im TV: Es geht direkt mit einem absoluten Steven Spielberg-Meisterwerk los

Kurz vor Weihnachten könnt ihr es euch heute schon mal gemütlich machen und zwei echte Abenteuer-Kracher ansehen. Bei beiden hat Steven Spielberg mitgewirkt.

Steven Spielberg ist ein Meister seines Fachs und das schon seit vielen Jahren. Eines seiner bekanntesten Abenteuer-Meisterwerke könnt ihr euch heute mit dem ersten Indiana Jones-Film Jäger des verlorenen Schatzes im TV ansehen. Aber es kommt noch besser: Die Goonies läuft direkt danach.

Darum geht's in Steven Spielbergs Jäger des verlorenen Schatzes

Dr. Henry "Indiana" Jones hat gerade erst ein goldenes Idol aus einem peruanischen Tempel im Urwald entwendet (was er nur um ein Haar überlebt), da wird ihm schon der nächste abenteuerliche Auftrag zugetragen. Er soll die legendäre Bundeslade finden, da das Artefakt durch mystische Kräfte angeblich in der Lage ist, eine ganze Armee unbesiegbar zu machen.

Dummerweise suchen auch einige von Adolf Hitler höchstpersönlich beauftragte Nazis nach der wertvollen Lade und so entbrennt ein weltumspannender Wettlauf gegen die Zeit. Er führt Dr. Jones zunächst nach Nepal und anschließend nach Kairo. Unterwegs bekommt er es mit einer alten Liebe, haufenweise Nazis und tödlichen Fallen zu tun.

Die Goonies: Das passiert im Film des Action- und Abenteuer-Profis Richard Donner

Die Goonies sind eine Bande bunt zusammengewürfelter Kinder, die eigentlich nur ihr Leben genießen wollen. Aber die Häuser ihrer Eltern sollen abgerissen werden und zufällig entdecken sie eine Schatzkarte auf dem Dachboden. Sie zögern nicht lange und machen sich auf den abenteuerlichen Weg ans Ziel ihrer Träume. Allerdings müssen sie sich dabei mit einem Labyrinth voller Rätsel, Fallen und Gefahren herumschlagen.

Steven Spielbergs erster Indiana Jones-Film ist auch heute noch ein echter Abenteuer-Blockbuster

Wer Jäger des verlorenen Schatzes noch nicht kennt, kann bedenkenlos einschalten – und alle anderen auch. Der zeitlose Klassiker liefert den Startschuss für eine der größten, beliebtesten und unterhaltsamsten Filmreihen, die das Kino je gesehen hat. Sie hat Generationen geprägt und zählt auch heute schlicht noch zum Abenteuerlichsten im herkömmlichen Sinn, das ihr euch anschauen könnt.

Harrison Ford sollte ursprünglich übrigens noch in einer weiteren legendären Filmreihe von Steven Spielberg vor der Kamera stehen. Allerdings hat er damals die Teilnahme an einem der größten Blockbuster der Filmgeschichte verweigert.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Die Goonies und Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes?



Jäger des verlorenen Schatzes kommt am heutigen Montag, den 23. Dezember um 20:15 Uhr auf kabel eins. Um 22:40 Uhr folgt dann Die Goonies im Anschluss, der bis um 00:55 Uhr dauert. Eine Wiederholung gibt es am 26. Dezember um 18:05 Uhr und am 27. Dezember um 23:05 Uhr.

Indiana Jones könnt ihr bei WOW in der Streaming-Flatrate auch online sehen, Die Goonies gibt es beispielsweise bei MagentaTV ohne Zusatzkosten, sonst aber auch bei Apple TV und Co..

