Heute läuft der ultimative Abenteuerfilm der 2000er im TV: Traumhaft schöne Bilder für die Ewigkeit

Das älteste Monster der Filmgeschichte wurde noch nie so gut in Szene gesetzt wie in unserem heutigen TV-Tipp. Peter Jackson zeigt all sein Können in diesem Fantasy-Spektakel.

Lange Zeit war Titanic der teuerste Film aller Zeiten, bis er acht Jahre später von unserem heutigen TV-Tipp abgelöst wurde. King Kong kostete 2005 ganze 207 Millionen US-Dollar und das satte Budget hat Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson gekonnt eingesetzt. Herausgekommen ist ein Film, der mit atemberaubenden Bildern, einem starken Cast und einer zeitlosen Story überzeugt.

Bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer King Kong läuft heute im TV Obwohl Regisseur Carl (Jack Black) die Gelder für seinen Film gestrichen wurden, macht er sich kurzerhand auf die Reise, um auf der geheimnisvollen Insel Skull Island einen Abenteuerfilm zu drehen. Gemeinsam mit der erfolglosen Schauspielerin Ann (Naomi Watts) und dem Autor Jack (Adrien Brody) entdecken sie nicht nur den gigantischen Affen King Kong, sondern allerhand anderer Gefahren. Und das ist erst der Beginn einer turbulenten Reise ins Herz der Finsternis. King Kong ist die beste Verfilmung des ältesten Filmmonsters aller Zeiten King Kong ist das älteste Filmmonster und wurde seit 1933 dreizehnmal in Szene gesetzt. Peter Jacksons Version zählt zu den besten King Kong Fassungen und ist mit zahlreichen visuellen Effekten gespickt, die vor allem für die damalige Zeit beeindruckend sind. Bei Rotten Tomatoes landet das Remake auf Platz 2 der besten King Kong-Filme und beim Hollywood Reporter sogar auf dem ersten Platz. In der Begründung heißt es, Jackson mache dem Originalfilm King Kong und die weiße Frau nicht nur eine Liebeserklärung, sondern zeige all seine Stärke und Leidenschaft. King Kong im MonsterVerse-Franchise: Sichert euch die actionreiche 5-Film-Collection Seit 1996 arbeitete der Regisseur an seinem Herzensprojekt, mit einer ähnlichen Besessenheit wie Jack Blacks Figur sie in sich trägt. Herausgekommen ist ein Epos der Spannung, Grusel, Liebe und vor allem eine Welt voller Fantasie zeigt. Gelungen ist auch die emotionale Geschichte. Kongs Beziehung zu Ann enthalte eine Art lyrische Schönheit und die Eislaufszene vor dem Finale sei "eine der herzzerreißendsten Filmszenen des 21. Jahrhunderts", wie der Hollywood Reporter schreibt. Netflix und Prime * streamen King Kong Wann läuft der bildgewaltige Abenteuerfilm King Kong im TV? RTL ZWEI zeigt King Kong am heutigen Sonntag, den 8. September 2024 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film im TV verpasst, kann ihn jederzeit bei Netflix oder Prime streamen. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.