Hogwarts in Deutschland!? Vier Schlösser kommen der Harry Potter-Schule extrem nahe und eins hat sogar Schneeeulen

Auch in Deutschland könnt ihr die Magie von Harry Potter spüren. Und zwar in zwei Burgen und zwei Schlössern, die laut Fans und Betreiber:innen wie die Zauberei-Schule Hogwarts sind.

Ihr habt schon alle Harry Potter-Themenparks abgeklappert oder gerade kein Geld für eine große Reise? Dafür gibt es eine Lösung. Wer seinen Hogwarts-Besuch als Kurztrip oder mit geringem Budget plant, der hat in Deutschland gleich vier Möglichkeiten zur Auswahl.

Wir stellen euch zwei Schlösser und zwei Burgen in Deutschland vor, die wie Hogwarts sind:

Schloss Wernigerode

Burg Hohenzollern

Schloss Neuschwanstein

Löwenburg

Auf der folgenden Karte seht ihr die Standorte in Deutschland:

Vom Verbotenen Wald über Schneeeulen bis hin zu Harry Potter-Konzerten haben die deutschen Alternativen viel zu bieten.

Hogwarts-Ersatz in Deutschland: Schloss Wernigerode

Schloss Wernigerode befindet sich im Harzgebirge in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in Wernigerode. Es thront hoch oben auf einem Berg, der einen guten Überblick über Wernigerode bietet.

Timur Y, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de Schloss Wernigerode

Mit seinen Türmen und Erkern erinnert das Schloss an Hogwarts. Vor allem der größte Turm weist Ähnlichkeiten zum Astronomieturm aus Harry Potter auf. Dabei handelt es sich um den höchsten Turm des Schlosses.



Wie teuer ist der Eintritt ins Schloss? Erwachsene zahlen einen Preis von 9 Euro, Kinder bis 14 Jahren nur die Hälfte.

In Harry Potter bringt der Hogwarts-Express die Hexen und Zauberer von London aus zum Bahnhof in Hogsmeade. So ähnlich gelangt ihr auch zum Schloss Wernigerode: Es gibt eine Schlossbahn, die die Besuchenden von der Stadt aus bis kurz vor das Schloss fährt.

In der Nähe des Schlosses gibt es zudem einen Tierpark, der gut zu Fuß erreichbar ist. Dort liegt der Fokus auf den heimischen Tieren. Die Vielfalt ist ähnlich zu den Tierwesen aus Harry Potter. Im Tierpark gibt es Schneeeulen, die vielleicht sogar Verwandte von Harry Potters Eule Hedwig sind.

Hogwarts-Ersatz in Deutschland: Burg Hohenzollern

Auch die Burg Hohenzollern, die in Bisingen gelegen ist, befindet sich auf einem großen Berg und bietet eine traumhafte Aussicht. Die Burg wird von einem dichten Wald umringt, der für die Region typisch ist. Ein wenig erinnert er dabei an den Verbotenen Wald. Hoffentlich sind die Spinnen nicht so groß wie in Harry Potter.

A. Kniesel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Burg Hohenzollern

Wer auf der Burg einen kühlen Drink genießen möchte, kann dies im Biergarten tun. So könnt ihr euch wie die Lehrlinge in Hogwarts ein leckeres Getränk genehmigen. In der Zauberschule ist nämlich das Butterbier ein äußerst beliebtes Getränk.



Wie teuer ist der Eintritt in die Burg? Erwachsene zahlen einen Preis von 22 Euro, Kinder bis 11 Jahren haben freien Eintritt. Von 12 bis 17 Jahren müssen Jugendliche 10 Euro bezahlen.

Hier gibt es Harry Potter nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören: In der Burg findet regelmäßig ein Konzert mit Live-Musik aus Harry Potter statt. Das Open Air-Konzert wird im Burghof vom London Symphonic & Philharmonic Film Orchestra und einem Chor mit Star-Solisten durchgeführt. Die Tickets sind immer schnell ausverkauft.

Hogwarts-Ersatz in Deutschland: Schloss Neuschwanstein

Im Süden Deutschlands liegt eines der bekanntesten Schlösser des Landes: Das Schloss Neuschwanstein. Es liegt ebenfalls auf einem Berg, direkt nebenan befindet sich ein See. Die Kulisse erinnert stark an Schloss Hogwarts, denn auch die Zauberschule befindet sich an einem großen See.

Thomas Wolf, www.foto-tw.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Blick von der Marienbrücke auf die Südfassaden Neuschwansteins

Außerdem können Besuchende ihre Anreise gegen einen Obolus in einer Kutsche genießen. In Harry Potter werden die Jugendlichen ebenfalls mit einer Kutsche vom Bahnhof in Hogsmeade abgeholt und zum Schloss gebracht.



Wie teuer ist der Eintritt ins Schloss? Erwachsene zahlen einen Preis von 15 Euro, Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Wusstet ihr übrigens, dass das Schloss Neuschwanstein bereits in einem Videospiel von Harry Potter vorkam? In Harry Potter: Quidditch World Cup gibt es tatsächlich ein German National Quidditch Stadium, in dessen Hintergrund das Schloss zu sehen ist. Also schwingt euch auf euren Besen und genießt eine Quidditch-Partie, falls euch die Blicke der anderen Besuchenden nicht stören.

Hogwarts-Ersatz in Deutschland: Löwenburg

Nicht weit vom Mittelpunkt Deutschlands entfernt befindet sich die Löwenburg. Die Burg ist zwar ein wenig kleiner als die anderen, doch sie ist unter Fans von Harry Potter ein wahres Highlight.

Baummapper - Eigenes Werk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Die Löwenburg

In einem Fan-Ranking gaben Besuchende an, dass die Burg eine Ähnlichkeit von 24 Prozent mit Hogwarts hat. Der Spitzenreiter ist übrigens die Burg Hohenzollern mit 30 Prozent.



Wie teuer ist der Eintritt in die Burg? Erwachsene können schon für 6 Euro die Burg besichtigen, Kinder bis 18 Jahre zahlen nichts. Die Burg ist die günstigste Hogwarts-Alternative aller vorgestellten Ausflugsziele.

Die Fassade und die Gemäuer erinnern den Fans zufolge an ein Fantasieschloss. Direkt an der Burg gelegen ist ein kleiner Turnierplatz, der sich gut für Quidditch-Matches eignet. Nach dem Abstecher nach Schloss Neuschwanstein könnt ihr euch mit eurem Besen also direkt nach Kassel begeben.

Ein besonders schönes Gimmick: In einigen Schlössern ist es möglich, eine standesamtliche Trauung durchzuführen.



