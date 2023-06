Wo liegt Hogwarts? In Harry Potter gibt es zwei ganz konkrete Hinweise und wir zeigen es euch auf der Karte

Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ist einer der bedeutendsten Orte in Harry Potter. Hier erfahrt ihr, wo Hogwarts in der realen Welt liegt, wie ihr es besuchen könnt und wie die fünf Schlösser aussehen, in denen gedreht wurde.

Das Harry Potter-Universum erstreckt sich mittlerweile von Büchern über Filme und Theater bis hin zu Videospielen. In jedem Projekt spielt die Hogwarts-Schule eine tragende Rolle. Der Standort ist den Muggeln (so werden Menschen ohne Zauberkräfte genannt) unbekannt. Doch mit unserer ultimativen Erklärung könnt ihr Hogwarts in echt besuchen.



Wo liegt Hogwarts in echt? Wir zeigen es auf der Karte.

Wo wurde Harry Potter gedreht? Seht alle 5 Schlösser auf Bildern.

Wo kann ich Hogwarts in echt erleben? Studio-Tour und mehr.



Wo liegt Hogwarts in echt? Alle Hinweise in den Harry Potter-Büchern

Auch wenn Hogwarts nur mit Magie zu erreichen ist, liegt es an einem realen Ort. In den Harry Potter-Büchern wird mehrmals angedeutet, dass sich die Schule im schottischen Hochland befindet.

In Harry Potter und der Gefangene von Askaban wird der Ort spezifiziert: Hermine Granger (Emma Watson) erwähnt, dass sich Hogwarts in der Nähe von Dufftown befindet. Die Stadt gibt es auch in echt. Sie befindet sich im Nordosten von Schottland. Während im Buch von „nicht weit von hier“ die Rede ist, nennt Hermine die Stadt im Film beim Namen.

Google Maps Die Lage von Hogwarts

Im gleichen Harry Potter-Teil wird erwähnt, dass die Stadt Achintee ebenfalls nicht weit weg von Hogwarts liegt. Diese Stadt befindet sich eher im Westen von Schottland.

In dem Gebiet zwischen Dufftown und Achintee liegt der Cairngorms National Park. Der Ort wäre aufgrund seiner Weitläufigkeit perfekt, um Hogwarts vor den Menschen zu verstecken. An welchen exakten Koordinaten sich das Schloss letztendlich befindet, wird in den Büchern und Filmen nicht verraten.

Hogwarts-Vorbilder: In welchen Schlössern wurde Harry Potter gedreht?

In den Büchern war es unserer Fantasie überlassen, wie das Hogwarts-Schloss aussieht. Für die Kinofilme mussten echte Schlösser gefunden werden, deren Gemäuer als Schauplatz dienen. Das Produktionsteam suchte sich zu diesem Zweck die folgenden fünf Schlösser in England aus:

Kathedrale von Durham in Durham, England

Creative Commons Harry Potter-Drehort für Hogwarts

Christ Church College der Universität Oxford in Oxford, England

Creative Commons Harry Potter-Drehort für Hogwarts

Lacock Abbey in Lacock, England



Creative Commons Harry Potter-Drehort für Hogwarts

Kathedrale von Gloucester in Gloucester, England

Creative Commons Kathedrale von Gloucester

Schloss Alnwick in Alnwick, England

Creative Commons Harry Potter-Drehort für Hogwarts

Das Schloss Alnwick diente für die Außenaufnahmen und einige Innenaufnahmen von Hogwarts.

Bei allen anderen Orten wurden reine Innenaufnahmen des Schlosses abgedreht. Das College ist im Film beispielsweise als Bibliothek zu sehen. Zusätzlich wurden andere Drehorte wie das Warner Bros. Studios Leavesden in Watford aufgesucht, um die Große Halle darzustellen.

Wo kann ich Hogwarts in echt erleben? Touren, Themenpark und Theaterstück

Falls ihr euch selbst ein Bild von den Schlössern machen wollt, könnt ihr die Drehorte selbst besuchen. Allerdings fehlen dann wichtige Requisiten und die Schlösser wirken nicht so magisch wie in den Filmen. Alternativ könnt ihr direkt in den Filmstudios vorbeischauen.

Hogwarts in echt erleben: Warner Bros. Studio Tour

Die Warner Bros. Studio Tour in London zeigt einige der Schauplätze, die als Filmsets gedient haben. Von Schloss Hogwarts gibt es die Große Halle zu sehen.

Was kostet die Tour? Die normale Studio-Tour kostet 51,50 Pfund. Es gibt noch teurere Tickets, die eine Hotelübernachtung oder ein kleines Essen beinhalten. Das teuerste Ticket schlägt mit 250 Pfund zu Buche und beinhaltet eine 2,5-stündige Tour mit eigenem Guide. Die Eintrittstickets müssen im Voraus bestellt werden.

Hogwarts in echt erleben: Universal Studios Hollywood

Wer mehr als die Große Halle erleben will, für den könnten die Universal Studios Hollywood etwas sein. Hierbei handelt es sich um einen ganzen Themenpark, der im Stil von Harry Potter gehalten ist. Es gibt einige bekannte Räume aus dem Schloss zu sehen, wie den Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die Dunklen Künste.

Was kostet die Tour? Da es hier mehrere Themenbereiche gibt, kostet das Eintrittsticket auch mehr als der Studio-Besuch in London. Ganze 109 US-Dollar werden für einen Tag fällig.

Hogwarts als Theaterstück: Harry Potter and the Cursed Child

Alternativ könnt ihr Hogwarts auch im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind von einer neuen Seite kennenlernen. Die Geschichte spielt 19 Jahre nach den Ereignissen von Harry Potter und thematisiert eine neue Generation von Hexen und Zauberern, die ihr erstes Jahr an der Hogwarts-Schule beginnen.

Wo wird das Theaterstück überall aufgeführt? Das deutschsprachige Theaterstück wird in Hamburg aufgeführt. Die Ticketpreise starten bei 59,90 Euro. Alternativ könnt ihr Harry Potter and the Cursed Child in englischer Sprache in London, New York, Melbourne, Toronto und Tokio erleben.

Hogwarts als Videospiel erleben: Hogwarts Legacy

Solltet ihr Hogwarts in aller Ruhe betrachten wollen, bleibt euch der Weg in die digitale Welt. Im Videospiel Hogwarts Legacy steht das Schloss im Mittelpunkt des Geschehens und strotzt vor Detailverliebtheit. Das Schloss ist zwar nicht das direkte Ebenbild der Buch- und Filmvorlage, doch die zahlreichen Räume und Gänge laden zum Erkunden ein.

Wo kann ich Hogwarts Legacy spielen? Hogwarts Legacy ist für PlayStation 5 *, Xbox Series X/S *, PlayStation 4 * und Xbox One * erhältlich. Eine Nintendo Switch-Version wird ab dem 14. November 2023 nachgereicht. Das Spiel gibt es bei gängigen Online-Händlern wie Amazon, in Elektronikmärkten und digital in den jeweiligen Konsolen-Shops zu kaufen.

Wenn ihr Hogwarts besuchen wollt, habt ihr also mehrere Möglichkeiten in Hamburg, Schottland, England, den USA und sogar vor eurer Konsole.



