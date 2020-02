Minions 2: Im ersten Trailer stiften die gelben Helden wieder Chaos

Im ersten Trailer zu Minions 2: The Rise of Gru dürfen wir uns über die Rückkehr der kleinen gelben Chaoten freuen, die mal wieder nichts als Unsinn im Kopf haben.

Universal trumpfte dieses Jahr beim Super Bowl nicht nur mit einem Trailer zu Fast & Furious 9 auf, sondern brachte ebenfalls die Minions zurück. Die kleinen gelben Chaoten haben dem Studios vier seiner größten Hits beschert. Nun kehren sie in der Fortsetzung ihres eigenen Kinofilms zurück, namentlich Minions 2: The Rise of Gru.

Oben im Player könnt ihr euch den ersten Trailer zu Minions 2: The Rise of Gru anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video nochmal eingebettet.

Erster Trailer zu Minions 2: The Rise of Gru

Ihren ersten Auftritt hatten die Minions in Ich - Einfach unverbesserlich, ein Animationsfilm, der sich eigentlich um den fiesen Gru (Steve Carell) drehte. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass seine kleinen Gehilfen die wahren Stars des Films sind und so folgten nicht nur zwei Fortsetzungen rund um Gru, sondern auch ein eigenes Spin-off, das die Origin-Story der Minions erzählte.

Minions 2: The Rise of Gru schließt nun an den 2015 veröffentlichten Ableger an und erzählt, wie die titelgebenden Helden den Aufstieg von Bösewicht Gru befeuert haben. Bereits am Ende ihres ersten Soloabenteuers stand die Bekanntschaft mit einer jungen Version des Fieslings. Jetzt erfahren wir alle anderen Geheimnisse über die Minions - inklusive ihrer Beziehung zu Nonnen und Nunchakus.



Der erste Gru-Film konnte an den Kinokassen 543 Millionen Dollar einspielen. Bereits die Fortsetzung vermochte dieses Ergebnis fast zu verdoppeln und brachte es auf 970 Millionen Dollar, ehe Ich - Einfach unverbesserlich 3 die Milliarde knackte. Der größte Erfolg des Franchise ist bisher aber Minions mit über 1,1 Milliarden Dollar. Universal dürfte folglich entsprechende Erwartungen an die Fortsetzung haben.

Minions 2: The Rise of Gru startet am 9. Juli 2020 in den deutschen Kinos.

Werdet ihr euch Mininos 2: The Rise of Gru im Kino anschauen?