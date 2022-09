Nach 34 Jahren wieder im TV: Ein bizarrer Martial Arts-Film, in dem der türkische Bruce Lee Gegner im Drogenrausch vermöbelt

Im SchleFaZ-Programm gibt es heute skurrile Martial-Arts-Action im TV. Dort schlägt sich ein türkischer Elite-Kämpfer mit Fieslingen auf Drogen herum.

Mit den 1970er Jahren trat das Martial-Arts einen neuen Siegeszug um die Welt an. Insbesondere ausgelöst durch den Erfolg von Bruce Lee, schwappte eine Welle an Kung-Fu-Filmen um den Globus. Unter anderem auch in die Türkei. In der Reihe SchleFaZ ("Die schlechtesten Filme aller Zeiten") zeigen Oliver Kalkofe und Peter Rütten heute den skurrilen Action-Kracher Karamurat - Sein Kung-Fu ist tödlich. Dort knöpft sich der anatolische Star Cüneyt Arkin die drogensüchtigen Häscher eines Tyrannen vor.

Im TV: Action-Star geht im Namen des Sultan gegen "China-Pulver" vor

Mitte des 15. Jahrhunderts hat der türkische Sultan Mehmed II. (Bora Ayanoğlu ) beschlossen, die Grenzen seines Reiches nach Osten auszuweiten. Doch der dortige Tyrann Mustafa (Pasquale Basile) widersetzt sich ihm mithilfe seiner Krieger, die er allesamt mit "Pulver auch China" (via Schnittberichte ) gefügig macht. Der Sultan entsendet kurzerhand seinen Elitekämpfer Kara Murat (Arkin), um dem Treiben ein Ende zu machen.

Schaut euch hier eine Szene aus Karamurat an:

Das Resultat ist eine skurrile Mixtur aus absurden Dialogen, akrobatischen Kampfszenen und bisweilen erstaunlich opulenter Set-Ausstattung. Karamurat ist mit Sicherheit kein Meisterwerk, könnte B-Movie-Fans als Kuriosum aber durchaus gefallen. Der Film lief zuletzt vor 34 Jahren im TV (via YouTube ).

Wann kommt der Action-Kracher Karamurat - Sein Kung-Fu ist tödlich im TV?

Karamurat - Sein Kung-Fu ist tödlich läuft am heutigen Freitag, den 23. September 2022, um 22.15 Uhr im TV. Die Trash-Filme der SchleFaZ-Reihe werden bis zum 28. Oktober noch jeden Freitag gezeigt (via Tele 5 ).



Was haltet ihr von Karamurat?