Neu bei Netflix: Brutaler Kultfilm mit einem absolut verstörenden Christian Bale

Schon der Roman löste Skandale und Entrüstung aus, wie sollte man diese verstörende Geschichte auf die Leinwand bringen? Mary Harron gelang mit der Verfilmung American Psycho ein Horror-Film mit überraschend viel Humor, der sein Publikum auch Jahre später noch schockt. Darin spielt Christian Bale in einer legendären Darbietung den Serienkiller Patrick Bateman. Ebenfalls dabei: Jared Leto.

Seit kurzem gehört der Film mit einer Moviepilot-Community-Wertung von sehr guten 7,6 Punkten zum Netflix-Angebot.



Der Horror-Film basiert auf einem Kultroman

American Psycho basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bret Easton Ellis, der bei Erscheinen Kontroversen auslöste und Kultstatus entwickelte. Angesiedelt ist die Geschichte im New York der 1980er Jahren. Patrick Bateman (Christian Bale) hat alles, was das Herz begehrt: Er ist ein erfolgreicher Broker, besitzt ein Appartement im richtigen Haus, genügend Designer-Kleidung und neben einer vorzeigbaren Verlobten (Reese Witherspoon) auch noch ein Geliebte.

Plaion Christian Bale in American Psycho

Niemand ahnt, dass in Bateman ein Killer lauert, der anfangs noch kontrolliert, dann immer wahlloser mordet und verstümmelt. Als das Verschwinden eines seiner Kollegen den Ermittler Donald Kimball (Willem Dafoe) auf den Plan ruft, sieht sich Bateman zunehmend in die Ecke gedrängt.

Warum sich American Psycho bei Netflix lohnt

In seiner Buchvorlage übt Autor Bret Easton Ellis starke Kritik am abgestumpften Hedonismus und der Wall Street-Gier der 80er in Amerika. Seitenlange Beschreibungen von Markenprodukten und teuren Kleidungsstücken wechseln sich ab mit unfassbar brutalen Beschreibungen abstoßendster Gewaltverbrechen.

An die explizite Grausamkeit der Vorlage reicht die American Psycho-Verfilmung nicht ran. Mary Harron hat aus ihrem Film lieber eine sehr schwarze Komödie gemacht, die den Kern des Romans trotzdem gekonnt einfängt.

Vor allem Christian Bale in seiner ersten großen Rolle spielt Patrick Bateman wunderbar als aalglatten Charmeur mit Traumkörper. Durch die Kommentare aus dem Off tauchen wir in den kranken Kopf der leeren Hauptfigur ein, während nie klar wird, ob die eingestreuten blutigen Taten von Bateman vielleicht nur in seiner Fantasie stattfinden.

Mehr zum Film:

Dadurch wird American Psycho zur großartigen Mischung aus brutalem Psychothriller, unterhaltsamer Groteske und scharfer Gesellschaftskritik – verpackt in edle Bilder und begleitet von damaligen Charthits, über die Patrick Bateman stundenlange Monologe halten könnte.

