Neuer Trailer enthüllt: Die Star Wars-Version von Stranger Things kommt in einem Monat

In rund einem Monat startet mit Skeleton Crew die nächste große Star Wars-Serie bei Disney+. Was wir uns von dem wilden Sci-Fi-Abenteuer erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer.

Der Schmerz über die Absetzung von The Acolyte ist noch nicht überwunden. Doch zum Glück kündigt sich bereits die nächste Live-Action-Serie aus der weit entfernten Galaxis an, um für Ablenkung zu sorgen. Mit Skeleton Crew erwartet uns ein ganz besonders Projekt. Das macht auch der neue Trailer mit jeder Menge 80er-Vibes deutlich.

Skeleton Crew erzählt die Geschichte von vier Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten eine unerwartete Entdeckung machen. Ehe sie sich versehen, befinden sie sich auf einem aufregenden Abenteuer im Weltraum und müssen ihren Weg nach Hause finden. Ob ihnen der geheimnisvolle Machtnutzer Jod Na Nawood weiterhelfen kann?

Neuer Trailer zu Skeleton Crew: Star Wars wandelt auf den Spuren des Sci-Fi-Kinos der 1980er Jahre

Skeleton Crew - S01 Trailer 2 (English) HD

Skeleton Crew ist nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und gehört offiziell zum Mandoverse, das sich aus The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka zusammensetzt. Inspiriert wurde die Serie von den Amblin-Filmen der 1980er Jahre. Damit schlägt die Serie in die gleiche Kerbe wie Stranger Things.

Der frisch veröffentlichte Skeleton Crew-Trailer macht daraus kein Geheimnis. Filme wie E.T. und Explorers kommen sofort in Erinnerung. Auch auf musikalischer Ebene lehnt sich die neue Star Wars-Serie verspielt in die 80er-Nostalgie. Und das Poster sieht aus, als hätte jemand auf dem Dachboden eine alte VHS-Kassette gefunden.

Die kreativen Köpfe hinter Sekelton Crew sind Jon Watts und Christopher Ford, die mit Spider-Man: Homecoming bereits eine berührende wie kurzweilige Coming-of-Age-Geschichte in einem großen Franchise erzählt haben. Jetzt toben sie sich im Star Wars-Universum aus – mit einem großen Star in der Hauptrolle: Jude Law.

Star Wars: Wann startet Skeleton Crew bei Disney+?

Skeleton Crew startet am 3. Dezember 2024 in den USA. In Deutschland bekommen wir die erste Folge somit voraussichtlich in der Nacht auf den 4. Dezember 2024 zu Gesicht. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Kapitel.