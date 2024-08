Ryan Reynolds und Blake Lively haben etwas erreicht, das seit 3 Jahrzehnten keinem Hollywood-Paar gelungen ist

Mit Deadpool & Wolverine und Nur noch ein einziges Mal herrschen Ryan Reynolds und Blake Lively über die Kinokassen – das hat in Hollywood Seltenheitswert.

Am vergangenen Wochenende hat Ryan Reynolds' Superhelden-Abenteuer Deadpool & Wolverine weltweit die Grenze von einer Milliarde Dollar Einspiel überschritten. Was durchaus beeindruckt, aber im Blockbuster-Geschäft keine Seltenheit ist. Hinter dieser gigantischen Zahl versteckt sich ein Hollywood-Meilenstein, der tatsächlich eine Rarität darstellt. Und den hat Reynolds gemeinsam mit seiner Ehefrau, Schauspielerin und Produzentin Blake Lively erreicht.



Ryan Reynolds und Blake Lively in den Fußstapfen von Bruce Willis und Demi Moore

Vergangenes Wochenende startete nämlich auch Livelys Bestseller-Adaption Nur noch ein einziges Mal - It ends with us in den US-Kinos – und lieferte sich mit dem Marvel-Blockbuster sogleich ein Rennen um die Spitze der nordamerikanischen Kino-Charts.

Deadpool & Wolverine landete mit 54 Millionen Dollar auf Platz 1 und Nur ein einziges Mal belegte Platz 2 mit 50 Millionen Dollar. Es ist seit 34 Jahren nicht mehr passiert, dass ein Schauspiel-Ehepaar Platz 1 und 2 der nordamerikanischen Kino-Charts belegt.

Warner Bros. Lernten sich bei Green Lantern kennen: Ryan Reynolds und Blake Lively

Das letzte Mal schafften das Bruce Willis und Demi Moore, die mit Stirb langsam 2 und Ghost - Nachricht von Sam im Jahr 1990 die beiden obersten Treppchen einnahmen, wie das Branchenmagazin Screen recherchiert hat.

In Deutschland warten wir noch auf das Kino-Double-Feature

Bis das etwas andere Barbenheimer dieses Jahres auch in Deutschland möglich ist, müssen wir noch wenige Tage warten. Hierzulande läuft Nur noch ein einziges Mal nämlich erst am 15. August an. Dann sind Double-Features mit dem Meta-Marvel-Blockbuster und der Colleen Hoover-Adaption möglich.

Ob man die Filme nun zusammen schaut oder nicht: Ryan Reynolds und Blake Lively könnten im selben Jahr die größten Erfolge ihrer Karriere feiern. Livelys bis dato erfolgreichster Solo-Film war das Survival-Abenteuer The Shallows, das in den USA insgesamt so viel eingespielt hat wie Nur noch ein einziges Mal in einem Wochenende. Demgegenüber ist Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds' erster Milliardenfilm als Hauptdarsteller.